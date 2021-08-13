Инцидент произошел 11 августа на Виноградаре. Водитель ЛАЗ привлек внимание правоохранителей своей ездой, из-за чего транспортное средство остановили.

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Во время общения с мужчиной патрульные заметили, что он находится в нетрезвом состоянии.

Накажут должностных лиц

Инспекторы предложили водителю пройти осмотр у врача-нарколога. Медик подтвердил, что человек на самом деле находился за рулем под наркотиками.

В отношении злоумышленника составили протокол о нетрезвом вождении. Если суд признает его виновным, водителю грозит штраф в 17 тысяч гривен с лишением прав на год.

Кроме того, правоохранители поехали к руководителю депо с требованием усилить контроль за водителями. На ответственное лицо составили постановление о допуске к управлению водителей, находящихся в состоянии опьянения.

По закону, водитель коммунального транспорта должен проходить проверку перед сменой. Скорее всего, он употреблял наркотики уже после начала рабочего дня.

В полицию обратились к киевлянам с просьбой звонить на горячую линию "102" в случае, если водитель-перевозчик нарушает ПДД или имеет признаки алкогольного опьянения.