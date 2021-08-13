Інцидент стався 11 серпня на Виноградарі. Водій "ЛАЗ" привернув увагу правоохоронців своєю їздою, через що транспортний засіб зупинили.

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Під час спілкування з чоловіком патрульні помітили, що він перебуває у нетверезому стані.

Покарають посадовців

Інспектори запропонували водію пройти огляд у лікаря-нарколога. Медик підтвердив, що чоловік насправді перебував за кермом під наркотиками.

Щодо зловмисника склали протокол про нетверезе водіння. Якщо суд визнає його винним, водію загрожує штраф у 17 тисяч гривень з позбавленням прав на рік.

Крім того, правоохоронці поїхали до керівника депо з вимогою посилити контроль за водіями. На відповідальну особу склали постанову про допуск до керування водіїв, які перебувають у стані сп'яніння.

За законом, водій комунального транспорту мав проходити перевірку перед зміною. Скоріш за все, він вживав наркотики вже після початку робочого дня.

У поліції звернулися до киян з проханням телефонувати на гарячу лінію "102" у випадку, якщо водій-перевізник порушує ПДР чи має ознаки алкогольного сп'яніння.