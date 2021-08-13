Водія позбавили прав на 40 років: у Львові виявили порушника-рекордсмена

У Львові суд ухвалив одразу кілька рішень, якими позбавив водія прав на 40 років. Також йому виписали штрафів майже на пів мільйона. Річ у тім, що 33-річного чоловіка багато разів ловили за кермом у стані наркотичного сп'яніння.

При цьому чоловік завжди відмовляється пройти перевірку на вміст наркотиків у крові та жодного разу не приходив на судові засідання. Також важливо, що він їздить на чужих автомобілях і їх не можуть конфіскувати.

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Штрафи платити не хоче

Лише від початку 2021 року таких випадків було 13. Наразі суд розглянув 11 із них і в кожному визнав водія винним. У цих справах сумарно його оштрафували на 479 тисяч гривень.

Проте порушник ніколи навіть не пробував сплачувати виписані штрафи. Згідно з даними Єдиного реєстру боржників, порушник не сплатив щонайменше 25 штрафів у справах про адміністративні правопорушення.

Проте ці гроші з нього ніяк не можуть стягнути. Виконавча служба навіть не може нічого вилучити, бо в чоловіка офіційно немає жодного майна.

Чому аж на стільки років позбавили прав

За систематичні порушення термін позбавлення водійського посвідчення щоразу зростає. Тому львів'янин уже позбавлений прав сумарно на 40 років.

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Завжди міняє авто

У судових реєстрах мовиться, що чоловік періодично змінював авто, на яких його зупиняли. У січні він пересувався на Lancia Lybra. Його на ньому зупиняли 4 рази на різних вулицях Львова – Шевченка, Джерельна та Мазепи.

Згодом він пересів на Mitsubishi Carism та "під кайфом" натрапив на очі правоохоронцям вже 4 лютого на вулиці Стрийська. Після цього його ловили в березні ще 5 разів. В останньому випадку чоловік був за кермом Ford Mondeo.

Станом на 13 серпня чоловіка востаннє спіймали в стані наркотичного сп'яніння вже за кермом "ВАЗ 2108". Це було 16 травня на перехресті вулиць Стрийська та Володимира Великого.



Який штраф за водіння на підпитку / Інфографіка 24 каналу