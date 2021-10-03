Лоукостер Ryanair запускает прямой рейс из Львова в Манчестер

Лоукостер Ryanair открыл продажу на прямой рейс Львов – Манчестер. В этот британский город авиакомпания будет летать с 5 ноября.

Согласно опубликованному расписанию, авиакомпания будет летать по этому маршруту дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа.

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Цена билетов и расписание полетов

Сейчас авиабилеты из Львова в Манчестер в продаже на рейсы до конца марта 2022 года. Минимальная стоимость перелета начинается от 15 евро в одну сторону.



Цена билетов на рейс Львов – Манчестер / Скриншот с Avianews

Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 сантиметров. Вес ручной клади при этом не ограничен.

Чтобы взять с собой больше ручной клади или багажа, нужно выбрать более дорогой тариф. К тому же можно оплатить перевозку вещей свыше бесплатной нормы как дополнительную услугу.

Расписание рейсов Манчестер – Львов – Манчестер

Манчестер 16:50 – Львов 21:45, понедельник

Манчестер 7:00 – Львов 11:55, пятница

Львов 22:10 – 23:05 Манчестер, понедельник

Львов 12:20 – 13:15 Манчестер, пятница

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