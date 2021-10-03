Лоукостер Ryanair запускает прямой рейс из Львова в Манчестер
Источник:Avianews
Лоукостер Ryanair открыл продажу на прямой рейс Львов – Манчестер. В этот британский город авиакомпания будет летать с 5 ноября.
Согласно опубликованному расписанию, авиакомпания будет летать по этому маршруту дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа.
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Цена билетов и расписание полетов
Сейчас авиабилеты из Львова в Манчестер в продаже на рейсы до конца марта 2022 года. Минимальная стоимость перелета начинается от 15 евро в одну сторону.
Цена билетов на рейс Львов – Манчестер / Скриншот с Avianews
Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 сантиметров. Вес ручной клади при этом не ограничен.
Чтобы взять с собой больше ручной клади или багажа, нужно выбрать более дорогой тариф. К тому же можно оплатить перевозку вещей свыше бесплатной нормы как дополнительную услугу.
Расписание рейсов Манчестер – Львов – Манчестер
- Манчестер 16:50 – Львов 21:45, понедельник
- Манчестер 7:00 – Львов 11:55, пятница
- Львов 22:10 – 23:05 Манчестер, понедельник
- Львов 12:20 – 13:15 Манчестер, пятница
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