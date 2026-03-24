24 марта, 16:49
17:07, 24 марта
Враг бил по центру Львова: два человека в тяжелом состоянии
Основні тези
- Ударный беспилотник, предположительно "Шахед", попал в центральную часть Львова, ранив двух человек.
- Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, детали атаки выясняются.
Вражеские войска атаковали ударным беспилотником, вероятно, типа "Шахед" центральную часть Львова. В результате атаки пострадали по меньшей мере два человека.
Об этом пишет председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Что известно о пострадавших?
Днем 24 марта во Львове и области продолжалась воздушная тревога из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. Уже в 16:19 работали силы ПВО.