Львов Взрывы в Львове Враг бил по центру Львова: два человека в тяжелом состоянии
24 марта, 16:49
Обновлено - 17:07, 24 марта

Диана Подзигун
Основні тези
  • Ударный беспилотник, предположительно "Шахед", попал в центральную часть Львова, ранив двух человек.
  • Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, детали атаки выясняются.

Вражеские войска атаковали ударным беспилотником, вероятно, типа "Шахед" центральную часть Львова. В результате атаки пострадали по меньшей мере два человека.

Об этом пишет председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Смотрите также Дрон направляется в направлении Львова, – Садовый

Что известно о пострадавших?

Днем 24 марта во Львове и области продолжалась воздушная тревога из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. Уже в 16:19 работали силы ПВО.

 