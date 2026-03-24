Враг бил по центру Львова: два человека в тяжелом состоянии

Вражеские войска атаковали ударным беспилотником, вероятно, типа "Шахед" центральную часть Львова. В результате атаки пострадали по меньшей мере два человека.

Об этом пишет председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Что известно о пострадавших? Днем 24 марта во Львове и области продолжалась воздушная тревога из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. Уже в 16:19 работали силы ПВО.