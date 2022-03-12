Львов возобновляет обучение в школах онлайн: Садовый рассказал, как приобщиться переселенцам

С понедельника, 14 марта, во Львове возобновляют учебу. Она будет происходить дистанционно.

Если семья с ребенком приехала из другого города, поселилась в школе, то там будет возможность учиться онлайн. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Обратите внимание Дети должны учиться, – Садовый рассказал, как организуют обучение для школьников-беженцев во Львове

Дети являются нашим будущим, – Садовый

Он объяснил, если семья проживает в частном секторе или в хостеле, то можно подойти в ближайшую школу, взять информацию об онлайн-обучении. Если нужно, то будут помогать с техникой.

Дети – это наше будущее. Они должны учиться,

– подчеркнул Садовый.

По его словам, перепланировали и работу детских садов. Так как многие родители не имеют возможности ходить на работу, потому что не могут оставить детей.

Садовий розповів про відновлення навчання у школах: дивіться відео

"Важно, чтобы мы начали от международных организаций получать большие мобильные центры для поселения людей. В спортзале школы можно жить некоторое время. Однако ты не можешь жить нам вечно, это очень сложно", – заметил городской глава.