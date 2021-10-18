Во Львове решили закрыть ночные клубы: карантин стал жестче

Во Львове с 18 октября действуют усиленные карантинные ограничения. Работников заведений и учреждений города отныне будут проверять на вакцинацию, а ночные клубы не будут работать.

Количество больных коронавирусом во Львове продолжает расти. Поэтому 18 октября состоялось очередное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

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В учреждениях может работать только вакцинированный персонал

Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что во время заседания ТЭБ и ЧС утвердили протокол для проверки заведений и учреждений.

Имеем протокол для проверки заведений, осуществляющих хозяйственную деятельность. Прошу всех руководителей принять во внимание и соблюдать эти правила,

– отметил мэр.

У каждого работника должен быть один из следующих документов:

сертификат о вакцинации;

справка о противопоказаниях к проведению прививки;

отрицательный ПЦР-тест.

Несовершеннолетние работники и женщины, имеющие ребенка на грудном вскармливании, могут продолжать работать в привычном режиме. Также Садовый добавил, что из-за резкого увеличения желающих вакцинироваться часы работы центров для вакцинации продолжат.

Все львовские заведения могут принимать посетителей только до 23:00. Кроме этого, комиссия решила запретить работу ночных клубов.



Работников львовских заведений и учреждений будут проверять на вакцинацию / Данные ЛГС

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Коротко о новых карантинных ограничениях во Львове

Ученики львовских школ до 1 ноября уходят на 2-недельные каникулы. Внешкольные кружки, народные дома, музыкальные школы, спортивные секции и заведения досуга не будут работать.

Проводить массовые мероприятия запрещено. Разрешены только те, все участники которых имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Театры, кинотеатры, музеи, галереи, филармония также будут работать только для вакцинированных или тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест. Заполненность залов должна составлять не более 50% от общего количества мест.

Все работники рынков, магазинов, ТЦ, парикмахерских и салонов красоты должны быть вакцинированными или иметь отрицательный ПЦР-тест. Заполненность помещений должна составлять не более 50%.

Рестораны, бары и кафе работают только до 23:00. Все работники должны быть вакцинированными или с отрицательными ПЦР-тестами. За столиком можно сидеть не более чем 4 людям.

В спортзалы могут ходить только вакцинированные или те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест. Все работники также должны иметь прививки против коронавируса.

Гостиницы и хостелы будут работать только, если все работники имеют сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.



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