Во Львове из окна многоэтажки выпал 63-летний мужчина
Источник:полиция Львовщины
В Железнодорожном районе 15 декабря из окна 8 этажа выпал 63-летний львовянин. Мужчина погиб на месте происшествия.
Точные обстоятельства трагического инцидента установят правоохранители. Пока они подозревают, что львовянин совершил самоубийство.
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Мужчина выпал из окна 8 этажа
В полиции рассказали, что на улице Железнодорожной 15 декабря из окна дома №21 выпал 63-летний мужчина. Инцидент произошел примерно в 10:30.
Львовянин выпал из окна лестничной клетки между восьмым и девятым этажами. Мужчина погиб на месте до приезда медиков. Возле него обнаружили стартовый пистолет под патрон Флобера.
Понятно, что погибший не проживал в этом доме. Все обстоятельства трагедии выяснятся в ходе следствия. Предварительно трагический инцидент квалифицируют как самоубийство.
Коротко о последних подобных случаях
- В Сиховском районе Львова 28 ноября трагически погибла 45-летняя женщина. Она выпала с балкона общего использования на 15 этаже. В результате падения львовянке оторвало голову.
- В Луцке 21 ноября 78-летний житель Львовщины выпрыгнул из окна медучреждения, где лечился от коронавируса. Мужчина погиб на месте происшествия.
- В Новояворовске 14 ноября 63-летняя женщина выпала из окна 4 этажа. Пострадавшая получила тяжелые травмы и погибла.
- Из окна Львовского областного психоневрологического диспансера выпала пациентка. Женщина выжила, однако получила ряд травм, поэтому ее госпитализировали.