Во Львове из окна многоэтажки выпал 63-летний мужчина

16 декабря 2021 , 12:00
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Источник:

полиция Львовщины

В Железнодорожном районе 15 декабря из окна 8 этажа выпал 63-летний львовянин. Мужчина погиб на месте происшествия.

Точные обстоятельства трагического инцидента установят правоохранители. Пока они подозревают, что львовянин совершил самоубийство.

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Мужчина выпал из окна 8 этажа

В полиции рассказали, что на улице Железнодорожной 15 декабря из окна дома №21 выпал 63-летний мужчина. Инцидент произошел примерно в 10:30.

Львовянин выпал из окна лестничной клетки между восьмым и девятым этажами. Мужчина погиб на месте до приезда медиков. Возле него обнаружили стартовый пистолет под патрон Флобера.

Понятно, что погибший не проживал в этом доме. Все обстоятельства трагедии выяснятся в ходе следствия. Предварительно трагический инцидент квалифицируют как самоубийство.

Коротко о последних подобных случаях 

  • В Сиховском районе Львова 28 ноября трагически погибла 45-летняя женщина. Она выпала с балкона общего использования на 15 этаже. В результате падения львовянке оторвало голову.
  • В Луцке 21 ноября 78-летний житель Львовщины выпрыгнул из окна медучреждения, где лечился от коронавируса. Мужчина погиб на месте происшествия.
  • В Новояворовске 14 ноября 63-летняя женщина выпала из окна 4 этажа. Пострадавшая получила тяжелые травмы и погибла.
  • Из окна Львовского областного психоневрологического диспансера выпала пациентка. Женщина выжила, однако получила ряд травм, поэтому ее госпитализировали.
Автор: Ольга Котів