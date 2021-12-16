У Львові з вікна багатоповерхівки випав 63-річний чоловік
Джерело:поліція Львівщини
У Залізничному районі 15 грудня з вікна 8 поверху випав 63-річний львів'янин. Чоловік загинув на місці.
Точні обставини трагічного інциденту встановлять правоохоронці. Наразі вони підозрюють, що львів'янин вчинив самогубство.
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Чоловік випав з вікна 8 поверху
У поліції розповіли, що на вулиці Залізничній 15 грудня з вікна будинку №21 випав 63-річний чоловік. Інцидент трапився приблизно о 10:30.
Львів'янин випав з вікна сходової клітки між восьмим і дев'ятим поверхами. Чоловік загинув на місці до приїзду медиків. Біля нього знайшли стартовий пістолет під патрон Флобера.
Відомо, що загиблий не проживав у цьому будинку. Усі обставини трагедії з'ясують під час слідства. Попередньо, трагічний інцидент кваліфікують як самогубство.
Коротко про останні подібні випадки
- У Сихівському районі Львова 28 листопада трагічно загинула 45-річна жінка. Вона випала з балкона загального користування на 15 поверсі. Внаслідок падіння львів'янці відірвало голову.
- У Луцьку 21 листопада 78-річний житель Львівщини вистрибнув з вікна медзакладу, де лікувався від коронавірусу. Чоловік загинув на місці події.
- У Новояворівську 14 листопада 63-річна жінка випала з вікна 4 поверху. Постраждала також отримала важкі травми й загинула.
- З вікна Львівського обласного психоневрологічного диспансеру випала пацієнтка. Жінка вижила, однак отримала низку травм, тож її госпіталізували.