У Львові з вікна багатоповерхівки випав 63-річний чоловік

У Залізничному районі 15 грудня з вікна 8 поверху випав 63-річний львів'янин. Чоловік загинув на місці.

Точні обставини трагічного інциденту встановлять правоохоронці. Наразі вони підозрюють, що львів'янин вчинив самогубство.

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Чоловік випав з вікна 8 поверху

У поліції розповіли, що на вулиці Залізничній 15 грудня з вікна будинку №21 випав 63-річний чоловік. Інцидент трапився приблизно о 10:30.

Львів'янин випав з вікна сходової клітки між восьмим і дев'ятим поверхами. Чоловік загинув на місці до приїзду медиків. Біля нього знайшли стартовий пістолет під патрон Флобера.

Відомо, що загиблий не проживав у цьому будинку. Усі обставини трагедії з'ясують під час слідства. Попередньо, трагічний інцидент кваліфікують як самогубство.

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