Виклик рятувальникам про нещасний випадок надійшов о 4:56. Вони негайно вирушили на Харківське шосе, 67-А.

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Рятувальники прибули на виклик удосвіта / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві

Від смерті відділяла мить

Прибувши на місце, бійці ДСНС знайшли чоловіка на дашку під'їзду і почали обережно його спускати за допомогою спеціальних нош.

Потерпілий упав туди з вікна власної квартири.

Свідками страшної спроби самогубства стали брат та матір молодика.

До під'їзду також викликали поліцію та швидку допомогу, яка госпіталізувала непритомного молодика.

Важливо! Тепер у причинах та обставинах загадкового випадку розбиратимуться правоохоронні органи.

Текст публікації Головного управління ДСНС у місті Києві:

Рятувальники допомогли чоловікові, який випав з вікна. 9 грудня о 4:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про те, що на Харківському шосе 67-А, що у Дарницькому районі столиці, потрібна допомога правоохоронцям, щоб зняти чоловіка з дашку під'їзду.

На місце події негайно прибули бійці 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що на дашку під'їзду лежить чоловік 1993 року народження.

За словами його мами та брата, чоловік з невідомих причин стрибнув з вікна квартири на сьомому поверсі та впав на дашок під'їзду. Чоловік був без свідомості, тож громадяни викликали швидку медичну допомогу, поліцію та рятувальників.

За допомогою рятувальних нош, надзвичайники зняли чоловіка та передали медикам для госпіталізації. Причину та обставини випадку з'ясовують правоохоронці.