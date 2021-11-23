Трагедія сталася на вулиці Олени Пчілки, 8. Від отриманих травм жінка загинула на місці моторошного інциденту.

Фатальне місце

Показово, що на цьому ж місці кілька місяців тому трапився подібний смертельний випадок. Туди прибули поліцейські й огородили територію. Наразі слідчі розбираються у причинах та обставинах загибелі жінки.



Від отриманих травм жінка загинула на місці / Фото dtp.kiev.ua

У поліції 24 каналу підтвердили інформацію про загибель жінки. Зокрема, не відкидається версія суїциду.

Жінка 1951 року народження вистрибнула з вікна квартири. За попередньою кваліфікацією слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (самогубство),

– розповіли у відділі комунікації поліції Києва.

Схожа трагедія на Волині

У Волинській обласній лікарні 21 листопада пішов з життя 76-річний львів'янин, який лікувався від коронавірусу. Чоловік вистрибнув з вікна четвертого поверху і загинув миттєво.

Текст публікації dtp.kiev.ua:

Трагічна надзвичайна подія на вулиці Олени Пчілки, 8, загинула людина. За версією очевидців, жінка впала з вікна з 9 поверху житлового будинку. На цьому місці кілька місяців тому був схожий випадок. Поліція відгородила місце події. Слідчі з'ясовують обставини події.