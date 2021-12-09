Вызов спасателям о несчастном случае поступил в 4:56. Они немедленно отправились на Харьковское шоссе, 67-А.

Похоже В Киеве трагически погибла женщина, выпав из окна 9 этажа: фото с места трагедии

Спасатели прибыли на вызов на рассвете / Фото Главного управления ГСЧС в городе Киеве

От смерти отделяло мгновение

Прибыв на место, бойцы ГСЧС нашли мужчину на козырьке подъезда и начали осторожно его спускать с помощью специальных носилок.

Пострадавший упал туда из окна собственной квартиры.

Свидетелями страшной попытки самоубийства стали брат и мать молодого человека.

К подъезду также вызвали полицию и скорую помощь, которая госпитализировала без сознания молодого человека.

Важно! Теперь в причинах и обстоятельствах загадочного случая будут разбираться правоохранительные органы.

Текст публикации Главного управления ГСЧС в городе Киеве:

Спасатели помогли мужчине, который выпал из окна. 9 декабря в 4:56 в оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о том, что на Харьковском шоссе 67-А, в Дарницком районе столицы, нужна помощь правоохранителям, чтобы снять мужчину с козырька подъезда.

На место происшествия немедленно прибыли бойцы 5-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели установили, что на козырьке подъезда лежит мужчина 1993 года рождения.

По словам его мамы и брата, мужчина по неизвестным причинам прыгнул из окна квартиры на седьмом этаже и упал на козырек подъезда. Мужчина был без сознания, поэтому граждане вызвали скорую медицинскую помощь, полицию и спасателей.

С помощью спасательных носилок, сотрудники ГСЧС сняли мужчину и передали медикам для госпитализации. Причину и обстоятельства случая выясняют правоохранители.