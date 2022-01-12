Во Львове мужчина выпал из окна 8 этажа и выжил

Из окна одной из львовских многоэтажек 12 января выпал 36-летний мужчина. Ему чудом удалось выжить.

На помощь пострадавшему прибыли спасатели. Сейчас львовянин находится в больнице.

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Мужчина выпал из окна 8 этажа

В 2:57 спасателям поступило сообщение о том, что из окна 8 этажа выпал 36-летний мужчина. Инцидент случился на улице Мазепы, 27. Львовянин приземлился на крышу магазина.

К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС. Они с помощью выдвижной лестницы добрались до второго этажа, где находился пострадавший. Мужчину зафиксировали в медицинские носилки и через окно квартиры передали работникам скорой.

Львовянина госпитализировали в клиническую больницу скорой медицинской помощи. Для оказания помощи мужчине привлекли 1 единицу спецтехники и 5 спасателей.

В комментарии ZAXID.NET в больнице рассказали, что пострадавший сейчас находится в реанимации. Состояние мужчины – тяжелое. Вероятно, в момент падения он был в состоянии алкогольного опьянения.

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