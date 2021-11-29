Корпус городской больницы №16, где это произошло, находится на улице Мусоргского, 32а. Впоследствии врачи прокомментировали трагедию и рассказали, почему это случилось.

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Что побудило его это сделать

Погибшему мужчине было 64 года. На фото с места заметно, что он приземлился на клумбу рядом с медучреждением. К сожалению, полученные травмы были несовместимы с жизнью. Поэтому пациента смогли только накрыть простыней, чтобы спрятать тело до момента приезда полиции.



Правоохранители на месте трагедии / Фото "Свои. Кривой Рог"

Врачи подтвердили, что погибший лечился от COVID-19. Однако добавили, что у него были и другие тяжелые заболевания, которые и обусловили такой поступок.

По словам руководителя больницы, у погибшего ранее диагностировали хроническую энцефалопатию на фоне генерализованного атеросклероза. Мол, именно эти заболевания приводят к таким поведенческим нарушениям.



Место, куда упал мужчина / Фото "Свои. Кривой Рог"

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