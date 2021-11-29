Корпус городской больницы №16, где это произошло, находится на улице Мусоргского, 32а. Впоследствии врачи прокомментировали трагедию и рассказали, почему это случилось.
Недавно Украинка выпрыгнула из окна итальянской больницы и не выжила
Что побудило его это сделать
Погибшему мужчине было 64 года. На фото с места заметно, что он приземлился на клумбу рядом с медучреждением. К сожалению, полученные травмы были несовместимы с жизнью. Поэтому пациента смогли только накрыть простыней, чтобы спрятать тело до момента приезда полиции.
Правоохранители на месте трагедии / Фото "Свои. Кривой Рог"
Врачи подтвердили, что погибший лечился от COVID-19. Однако добавили, что у него были и другие тяжелые заболевания, которые и обусловили такой поступок.
По словам руководителя больницы, у погибшего ранее диагностировали хроническую энцефалопатию на фоне генерализованного атеросклероза. Мол, именно эти заболевания приводят к таким поведенческим нарушениям.
Место, куда упал мужчина / Фото "Свои. Кривой Рог"
Последние громкие случаи самоубийства
- 19 ноября иностранец выпал из окна съемной квартиры в Харьковской многоэтажке. Мужчина сразу погиб и правоохранители начали устанавливать обстоятельства трагедии.
- На Волыни 13 ноября покончил с собой Ветеран АТО Андрей Стягов. Он был одним из 14 бойцов, выживших после тяжелых боев вблизи Волновахи.
- 14 ноября сообщили о трагедии, произошедшей на Закарпатье. Там в лесу нашли повешенным 18-летнего парня. До этого его разыскивали в течение 2 недель.
- 23 ноября трагически погибла в Дарницком районе Киева молодая женщина. Она утром выпала из окна 9 этажа. К сожалению, по приезду, врачи уже были бессильны.