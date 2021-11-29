Корпус міської лікарні №16, де це сталося, розташований на вулиці Мусоргського, 32а. Згодом лікарі прокоментували трагедію та розповіли, чому це трапилося.
Нещодавно Українка вистрибнула з вікна італійської лікарні й не вижила
Що спонукало його це зробити
Загиблому чоловікові було 64 роки. На фото з місця помітно, що він приземлився на клумбу поряд із медустановою. На жаль, отримані травми були несумісні з життям. Тому пацієнта змогли тільки накрити простирадлом, щоб заховати тіло до моменту приїзду поліції.
Правоохоронці на місці трагедії / Фото "Свои. Кривой Рог"
Лікарі підтвердили, що загиблий лікувався від COVID-19. Однак додали, що в нього були й інші важкі захворювання, які й зумовили такий вичинок.
За словами керівника лікарні, у загиблого раніше діагностували хронічну енцефалопатію на тлі генералізованого атеросклерозу. Мовляв, саме ці захворювання призводять до таких поведінкових порушень.
Місце, куди впав цей чоловік / Фото "Свои. Кривой Рог"
Останні гучні випадки самогубства
- 19 листопада іноземець випав із вікна орендованої квартири в Харківській багатоповерхівці. Чоловік одразу загинув і правоохоронці почали встановлювати обставини трагедії.
- На Волині 13 листопада наклав на себе руки Ветеран АТО Андрій Стягов. Він був одним із 14 бійців, які вижили після важких боїв поблизу Волновахи.
- 14 листопада повідомили про трагедію, що сталася на Закарпатті. Там у лісі знайшли повішеним 18-річного хлопця. До цього його розшукували впродовж 2 тижнів.
- 23 листопада трагічно загинула у Дарницькому районі Києва загинула молода жінка. Вона зранку випала з вікна 9 поверху. На жаль, по приїзду, лікарі вже були безсилі.