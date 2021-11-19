Во Львове определились, сколько будет стоить транспортная карта "ЛеоКарт"

Вскоре в общественном транспорте Львова заработает е-билет. Стоимость транспортной карты "ЛеоКарт" уже утвердили на заседании исполкома.

"ЛеоКарт" – это пластиковая карточка, которой можно будет рассчитываться в общественном транспорте Львова. Ее будут продавать в киосках, Центре обслуживания пассажиров в аэропорту и подобных местах.

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Стоимость "ЛеоКарт" уже утвердили

На заседании исполкома Львовского горсовета 19 ноября утвердили стоимость пластиковой транспортной карты "ЛеоКарт". Цена носителя е-билета составит 60 гривен. Речь идет о персонализированной льготной и общей неперсонализированной карточке.

Льготники имеют право получить "ЛеоКарт" бесплатно. Для этого нужно обратиться в ЦПАУ или в Центр обслуживания пассажиров, что на улице Горбачевского 10. Также можно подать запрос для получения карты через Личный кабинет львовянина на сайте Львовского горсовета.

Транспортную карту можно будет приобрести в киосках, Центре обслуживания пассажиров аэропорту и на вокзалах. "ЛеоКарт" нужно будет "связать" с кабинетом жильца, ведь именно туда будут зачисляться деньги. Это возможно будет сделать с помощью мобильного приложения, которое следует загрузить на свой смартфон. Кроме этого, такая опция появится на сайте Львовавтодора.

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