Во Львове определились, сколько будет стоить транспортная карта "ЛеоКарт"
Источник:"Твоє місто"
Вскоре в общественном транспорте Львова заработает е-билет. Стоимость транспортной карты "ЛеоКарт" уже утвердили на заседании исполкома.
"ЛеоКарт" – это пластиковая карточка, которой можно будет рассчитываться в общественном транспорте Львова. Ее будут продавать в киосках, Центре обслуживания пассажиров в аэропорту и подобных местах.
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Стоимость "ЛеоКарт" уже утвердили
На заседании исполкома Львовского горсовета 19 ноября утвердили стоимость пластиковой транспортной карты "ЛеоКарт". Цена носителя е-билета составит 60 гривен. Речь идет о персонализированной льготной и общей неперсонализированной карточке.
Льготники имеют право получить "ЛеоКарт" бесплатно. Для этого нужно обратиться в ЦПАУ или в Центр обслуживания пассажиров, что на улице Горбачевского 10. Также можно подать запрос для получения карты через Личный кабинет львовянина на сайте Львовского горсовета.
Транспортную карту можно будет приобрести в киосках, Центре обслуживания пассажиров аэропорту и на вокзалах. "ЛеоКарт" нужно будет "связать" с кабинетом жильца, ведь именно туда будут зачисляться деньги. Это возможно будет сделать с помощью мобильного приложения, которое следует загрузить на свой смартфон. Кроме этого, такая опция появится на сайте Львовавтодора.
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Коротко о е-билете во Львове
- С 13 января 2022 года в общественном транспорте Львова заработает е-билет.
- Сейчас проект стоимости проезда вынесли на общественное обсуждение, которое продлится с 10 по 25 ноября.
- Будет 3 типа "ЛеоКарт" – общая, персонализированная и туристическая. Абонементы можно будет приобрести от 1 дня до года.
- Предварительно, разовый е-билет с возможностью пересадки в течение 40 минут будет стоить 10 гривен, а бумажный билет без пересадки – 15.
- Если пассажир не зарегистрирует проезд, то заплатит контролеру 200 гривен штрафа.