Во Львове от коронавируса выздоровела 91-летняя женщина: у нее было полное поражение легких

Во Львове победила коронавирус 91-летняя София Голдак. У женщины обнаружили стопроцентное поражение легких. Пенсионерка пролежала под кислородной маской в больнице 10 дней. Затем еще месяц находилась дома с кислородным концентратором.

Неделю назад женщина выздоровела полностью и сняла кислородный концентратор. София Голдак говорит, что поправиться ей помогла вакцинация и собственный оптимизм. Об этом рассказали 28 октября.

Как получить COVID-сертификат после выздоровления от коронавируса: пошаговая инструкция

Помогли вакцина и оптимизм

Во время болезни женщина заботилась о ее внучке. Она рассказала, что бабушке в один вечер стало очень плохо, ее трясло. Со временем родные померили ей температуру. На глазах она начала подниматься до 39.

Первые дни женщина лечилась дома, а затем ее отвезли в больницу. Внучка Марта была с бабушкой постоянно. После 10 дней лечения в больнице Софию Голдак выписали домой. Там она продолжала лечиться еще месяц, пока полностью не поправилась.

Пенсионерка была полностью вакцинирована. Хотя признается, когда шла на прививку, серьезных надежд на вакцину не было. Сейчас женщина уверена, что вакцина помогла ей выздороветь.



Во Львове выздоровела 91-летняя женщина / Скриншот видео

Похожий случай в Черновцах