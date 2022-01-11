Во Львове пьяный мужчина избил мать и правоохранителя

Львовские правоохранители 10 января приехали по вызову о домашнем насилии. Однако пьяный 36-летний львовянин не успокоился и набросился на полицейского.

Правоохранители задержали мужчину. Нарушителю грозит тюрьма.

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Мужчина избил мать и полицейского

Львовские правоохранители 10 января примерно в 14:00 получили сообщение о домашнем насилии. Инцидент произошел в квартире одного из домов, расположенного на улице Чигиринской.

По указанному адресу немедленно выехала группа сектора противодействия домашнему насилию Львовского райуправления полиции №2. Правоохранители установили, что пьяный 36-летний мужчина поссорился и избил свою мать.

Львовянин вел себя неадекватно и агрессивно. Он не реагировал на замечания правоохранителей, зато неожиданно напал на одного из полицейских и избил его.

Львовянину грозит тюрьма

Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре ему изберут меру пресечения и сообщат о подозрении.

Следователи открыли уголовное производство за "угрозу или насилие в отношении правоохранителя". Если вину львовянина докажут в суде, ему будет грозить до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства правонарушения.