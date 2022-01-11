У Львові п'яний чоловік побив матір та правоохоронця

Львівські правоохоронці 10 січня приїхали за викликом про домашнє насильство. Однак п'яний 36-річний львів'янин не заспокоївся та накинувся на поліцейського.

Правоохоронці затримали чоловіка. Порушнику загрожує в'язниця.

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Чоловік побив матір та поліцейського

Львівські правоохоронці 10 січня приблизно о 14:00 отримали повідомлення про домашнє насильство. Інцидент відбувся у квартирі одного з будинків, розташованого на вулиці Чигиринській.

За вказаною адресою негайно виїхала група сектору протидії домашньому насильству Львівського райуправління поліції №2. Правоохоронці встановили, що п'яний 36-річний чоловік посварився та побив свою матір.

Львів'янин поводився неадекватно та агресивно. Він не реагував на зауваження правоохоронців, натомість несподівано напав на одного з поліцейських та побив його.

Львів'янину загрожує в'язниця

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід та повідомлять про підозру.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "погрозу або насильство щодо правоохоронця". Якщо провину львів'янина доведуть у суді, йому загрожуватиме до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини правопорушення.