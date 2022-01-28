Во Львове произошел масштабный пожар: огонь тушат 43 спасателя
Источник:ГСЧС Львовщины
В складском здании во Львове 28 января случился пожар. Масштабное возгорание отправились тушить 43 огнеборца.
По состоянию на 16:30 пожар еще не потушен. Предварительно известно, что в результате возгорания никто не пострадал.
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Во Львове вспыхнуло складское здание
Примерно в 14:05 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Волынской. Огонь вспыхнул на последнем этаже 2-этажного складского здания. Там загорелась мебель на площади примерно 200 квадратных метров.
По информации ZAXID.NET, склад, в котором произошел пожар, расположен на участке, где фирма семьи бывшего нардепа Игоря Васюника планирует построить деловой центр.
Пожар произошел в одном из складских помещений, которое арендует небольшой производитель мебели. Что стало причиной – будут устанавливать специалисты,
– рассказали журналистам в окружении Васюника.
К месту происшествия выехали пожарные по повышенному уровню вызова. В 14:36 им удалось локализовать пожар. Однако работы по ее ликвидации пока продолжаются. На месте работают 43 спасателя и 10 единиц спецтехники.
Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины