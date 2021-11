Во Львове прошел вечерний женский марш против насилия: красноречивые фото и видео

Вечером 25 ноября множество львовянок вышли на марш "В сутках нет времени для насилия". Его проводят в городе ежегодно в Международный день борьбы против насилия над женщинами.

Марш призван обратить внимание на проблему гендерно обусловленного насилия. Участницы шествия заявляют о праве женщин на город – праве передвигаться по нему и днем, и ночью.

К теме Тысячи француженок вышли на протест из-за насилия: фото с акции

Во Львове состоялся вечерний женский марш против насилия

Львовская ГО "Феминистическая мастерская" организовала ежегодный вечерний женский марш "В сутках нет времени для насилия". Он начался 25 ноября в 18:30 от Львовского Национального Академического театра оперы и балета. К шествию присоединились множество женщин. Среди его участников были и мужчины, разделяющие профеминистические ценности.

Организаторы рассказали, что марш проводят в Международный день борьбы против насилия над женщинами. Он открывает ежегодную всемирную кампанию "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия".

За 2020 год в Украине было зафиксировано более 200 тысяч обращений относительно домашнего насилия. Это печальное напоминание о том, что не все женщины чувствуют себя в безопасности дома. Но и публичное пространство не является местом, где женщины и девушки могут чувствовать себя безопасно. Особенно в темное время суток,

– замечают организаторы.

Марш состоялся, согласно карантинным ограничениям. Организаторы и волонтеры были полностью вакцинированы. Всем участницам и участникам шествия раздали защитные маски.

Смотрите видео с марша "В сутках нет времени для насилия":

Заметьте В Украине презентовали приложение для жертв домашнего насилия: как оно работает

Женщины требуют признать существование гендерно обусловленного насилия

Организаторы отметили, что женщин, подвергшихся домашнему насилию, обвиняют в том, что они не ушли от абьюзера. В свою очередь, тех, которые подверглись насилию на улице, обвиняют в том, что они не сидели дома.

"Если на нас нападают – это не наша вина, а ответственность тех, кто выбирает совершать насилие, и инфраструктуры города, которая не способствует безопасности. Неосвещенные улицы, замедленное реагирование на звонки в полицию, неудобство городского транспорта – это все проблемы, которые, при наличии политической воли, можно решить достаточно быстро", – убеждены организаторы.

Женщины, которые вышли на марш, заявили о своем праве на передвижения по городу в любое время – и днем, и вечером, и ночью.

"Мы заявляем о недостаточном внимании руководителей города к потребностям женщин и опасности ночных улиц именно для женщин", – добавили организаторы.

Они требуют от государства признать существование гендерно обусловленного насилия, от которого страдают преимущественно женщины и только из-за своего пола.

"Мы настаиваем на создании действенных механизмов предупреждения и преодоления насилия и защиты пострадавших женщин. Мы требуем подписать Конвенцию Международной организации труда №190 об искоренении насилия и домогательств в мире труда", – добавляют организаторы.

Эта конвенция предусматривает защиту женщин по дороге на работу и с работы, поэтому она направлена на увеличение безопасности вечерних и ночных улиц. ⠀

Ночной марш против насилия над женщинами (Reclaim the Night, Take Back the Night) организуют в разных странах мира с 1970-ых годов.

Львовянки вышли на марш против насилия / Фото Анны Денисенко (24 канал) и 032.ua