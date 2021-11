У Львові пройшов вечірній жіночий марш проти насильства: промовисті фото та відео

Ввечері 25 листопада безліч львів'янок вийшли на марш "В добі немає часу для насильства". Його проводять у місті щороку в Міжнародний день боротьби проти насильства над жінками.

Марш покликаний звернути увагу на проблему гендерно зумовленого насильства. Учасниці ходи заявляють про право жінок на місто – право пересуватися ним і вдень, і вночі.

До теми Тисячі француженок вийшли на протест через насильство: фото з акції

У Львові відбувся вечірній жіночий марш проти насильства

Львівська ГО "Феміністична майстерня" організувала щорічний вечірній жіночий марш "В добі немає часу для насильства". Він розпочався 25 листопада о 18:30 від Львівського Національного Академічного театру опери та балету. До ходи долучилися безліч жінок. Серед її учасників були й чоловіки, які поділяють профеміністичні цінності.

Організаторки розповіли, що марш проводять у Міжнародний день боротьби проти насильства над жінками. Він відкриває щорічну всесвітню кампанію "16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства".

За 2020 рік в Україні було зафіксовано понад 200 тисяч звернень щодо домашнього насильства. Це сумне нагадування про те, що не всі жінки почуваються в безпеці вдома. Але і публічний простір не є місцем, де жінки й дівчата можуть почуватися безпечно. Особливо в темний час доби,

– зауважують організаторки.

Марш відбувся, згідно з карантинними обмеженнями. Організаторки та волонтерки були повністю вакцинованими. Усім учасницям та учасникам ходи роздали захисні маски.

Дивіться відео з маршу "В добі немає часу для насильства":

Зауважте В Україні презентували застосунок для жертв домашнього насилля: як він працює

Жінки вимагають визнати існування гендерно зумовленого насильства

Організаторки зауважили, що жінок, що зазнали домашнього насильства, звинувачують у тому, що вони не пішли від аб'юзера. Своєю чергою, тих, які зазнали насильства на вулиці, звинувачують у тому, що вони не сиділи вдома.

"Якщо на нас нападають – це не наша провина, а відповідальність тих, хто обирає чинити насильство, та інфраструктури міста, яка не сприяє безпеці. Неосвітлені вулиці, сповільнене реагування на дзвінки в поліцію, незручність міського транспорту – це все проблеми, які, за наявності політичної волі, можна вирішити доволі швидко", – переконані організаторки.

Жінки, які вийшли на марш, заявили про своє право на пересування містом у будь-який час – і вдень, і ввечері, і вночі.

"Ми заявляємо про недостатню увагу очільників та очільниць міста до потреб жінок і небезпеку нічних вулиць саме для жінок", – додали організаторки.

Вони вимагають від держави визнати існування гендерно зумовленого насильства, від якого страждають переважно жінки й лише через свою стать.

"Ми наполягаємо на створенні дієвих механізмів попередження та подолання насильства і захисту постраждалих жінок. Ми вимагаємо підписати Конвенцію Міжнародної організації праці №190 про викорінення насильства та домагань у світі праці", – додають організаторки.

Ця конвенція передбачає захист жінок дорогою на роботу та з роботи, тож вона спрямована на збільшення безпеки вечірніх та нічних вулиць. ⠀

Нічний марш проти насильства над жінками (Reclaim the Night, Take Back the Night) організовують у різних країнах світу з 1970-их років.

Львів'янки вийшли на марш проти насильства / Фото Анни Денисенко (24 канал) та 032.ua