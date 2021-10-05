Во Львове реставраторы восстановили еще одни исторические ворота: интересные фото

Во Львове продолжают восстанавливать исторические ворота. На этот раз отреставрировали деревянные двери в доме на улице Костя Левицкого,

Реставрацию провели в рамках городской программы софинансирования, которую координирует Бюро наследия управления охраны исторической среды. Стоимость работ составила более 38 тысяч гривен.

К теме Во Львове восстановили исторические металлические ворота: очаровательные фото

Возле Львовводоканала восстановили исторические ворота

В Лычаковском районе Львова стало больше на еще одни отреставрированные исторические ворота. Реставраторы восстановили деревянные двери в доме №122 на улице Костя Левицкого.

Ворота реставрировали в 2 этапа. Сначала специалисты сделали новые ручки и восстановили отделку. Затем мастера заменили ламель – листы древесины небольшой толщины.

Внешняя часть этих листов сделана из дуба, а внутренняя – из хвои, поэтому она уже просела. Пришлось все заменить и перекрасить. Также мы сделали столярную реставрацию этих дверей,

– рассказал реставратор Ростислав Малецкий.

По словам директора ЛКП "Бюро наследия" Павла Богайчика, общая стоимость реставрационных работ составила 38,64 тысячи гривен. Из этой суммы вклад жителей составил чуть более 11,5 тысячи гривен. Остальное дал Львовский горсовет.

Это не единственные ворота, которые восстановили на улице Костя Левицкого. В этом году в начале лета в доме №21 отреставрировали исторические двери-веер – внутренние двери подъезда, которые могут открываться в 2 стороны

! С 2018 года во Львове действует Программа софинансирования реставрации исторических дверей и ворот. Она предусматривает, что 70% стоимости работ оплачивает городской совет, а 30% – жители дома.

Во Львове возобновили еще одни ворота / Фото Бюро наследия