Во Львове снова усилили карантин: заболеваемость COVID-19 стремительно растет

Львовские медики наблюдают достаточно высокую динамику заболеваемости коронавирусом. Поэтому в городе решили в очередной раз ужесточить карантинные ограничения.

Сейчас Львовщина официально находится в оранжевой зоне. Однако областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с 31 января ввела в регионе ограничения красного уровня эпидопасности.

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Во Львове растет количество больных коронавирусом

Первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко рассказал, что по состоянию на 1 февраля уровень госпитализаций в городских больницах составляет 31%. Однако в течение последних недель во Львове наблюдают очень высокую динамику распространения COVID-19 – от 1 до 2 тысяч подтвержденных случаев в сутки.

Также сейчас есть высокая динамика госпитализаций среди детей. С начала пандемии мы еще не принимали детей, но сейчас маленькие пациенты есть в 2 медучреждениях – Охматдет, где сейчас лечатся 102 ребенка, и детская больница на улице Орлика, где сейчас есть 96 пациентов,

– заметил чиновник.

По словам Москаленко, также заболеваемость выросла среди работников сфер жизнеобеспечения:

количество заболевших водителей общественного транспорта повысилось до 18%;

работников предприятий водоснабжения, теплоснабжения и коммунальных служб – до примерно 12%.

На дистанционном обучении находятся 86% учащихся начальной школы. Кроме этого, 9% дошкольников сейчас болеют или находятся на самоизоляции.



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Какие ограничения добавились во Львове

Несмотря на такие высокие показатели заболеваемости, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 1 февраля приняла ряд решений:

увеличить количество койкомест в детской больнице на Орлика со 100 до 150;

в детской больнице на Орлика со 100 до 150; разрешить работу заведениям общепита и непродовольственным рынкам при условии полной вакцинации или отрицательного теста как у работников, так и у посетителей;

при условии полной вакцинации или отрицательного теста как у работников, так и у посетителей; продовольственные рынки должны работать только при условии полной вакцинации или отрицательного теста среди работников;

должны работать только при условии полной вакцинации или отрицательного теста среди работников; запретить работу детских развлекательных центров ;

; разрешить проведение массовых мероприятий и работу развлекательных заведений только при условии полной вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.



Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала