Сейчас Львовская область официально находится в оранжевой зоне карантина. Однако областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 28 января ужесточила карантин до ограничений красного уровня эпидопасности.

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Львовщина – в лидерах по заболеваемости COVID-19

Директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал, что во всех областях Украины увеличилось количество больных коронавирусом. Однако во Львовской области наблюдают значительный рост заболеваемости.

Прежде всего это обусловлено тем, что у нас, на Галичине, традиционно празднуется целый цикл новогодних праздников, когда люди ходят в гости друг к другу, водят вертепы, колядуют. В основном во время таких празднований забывают о соблюдении правил личной гигиены, про масочный режим, про дистанцию,

– заметил врач.

Такие массовые празднования и вызывают рост заболеваемости коронавирусом.

"Кроме того, был целый ряд выходных, когда многие львовяне выезжали за пределы области, в другие регионы к родственникам, были на горнолыжных курортах... И также большинство точно ходили без масок. Поэтому произошла такая ситуация", – добавил Федоренко.

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Заболеваемость растет из-за Омикрона

Врач отметил, что эта вспышка заболеваемости обусловлена штаммом Омикрон. Он значительно заразнее своих предшественников – Альфа и Дельта.

"Если есть один больной на 100 людей, которые окружают, то точно 90 из них (или больше) заболеют. Ранее доминировал штамм Дельта – он характеризовался меньшей степенью контагиозности и поэтому меньшее количество людей болело", – рассказал медик.

Федоренко добавил, что 26 января американские ученые сообщили, что им удалось идентифицировать очередную мутацию вируса Омикрон, заразность которого, вероятно, составит 100%.

"То есть, если есть 100 человек и еще один больной, то заболеют все 100 человек. Поэтому ждать какого-то значительного облегчения ситуации пока не стоит. Должна быть настороженность, сдержанность, взвешенность и соблюдение всех противоэпидемических мероприятий", – отметил врач.

Федорченко рассказал, что вирус постоянно меняется, чтобы выжить в окружающей среде. Этим и объясняется значительное количество мутаций, которое сейчас происходит с коронавирусом.

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Симптомы инфицирования Омикроном

Федорченко отметил, что характерное начало инфицирования Омикроном – частое чихание, насморк и заложенность носа. После этого появляются боль в ушах и в горле во время глотания. Со временем к этому присоединяются навязчивый, сухой кашель и повышение температуры.

"Кроме этого, очень характерным признаком является выраженная общая слабость, боли по всему телу. Особенно в плечах, пояснице, ногах", – добавил медик.

По словам врача, сейчас в инфекционной больнице есть 230 коек для больных коронавирусом. Более 50% койкомест – заняты. Медик отметил, что все пациенты, которые сейчас подключены к аппаратам ИВЛ, были непривитыми.

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