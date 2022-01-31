Наразі Львівщина офіційно перебуває в помаранчевій зоні карантину. Однак обласна комісія з питань ТЕБ та НС 28 січня посилила карантин до обмежень червоного рівня епіднебезпеки.

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Львівщина – у лідерах за захворюваністю на COVID-19

Директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко розповів, що в усіх областях України збільшилась кількість хворих на коронавірус. Однак на Львівщині спостерігають значний ріст захворюваності.

Передусім це зумовлено тим, що у нас, на Галичині, традиційно святкується цілий цикл новорічних свят, коли люди ходять в гості один до одного, водять вертепи, колядують. Здебільшого під час таких святкувань забувають про дотримання правил особистої гігієни, про масочний режим, про дистанцію,

– зауважив лікар.

Такі масові святкування і спричиняють ріст захворюваності на коронавірус.

"Крім того, була ціла низка вихідних, коли багато львів'ян виїжджали за межі області, в інші регіони до родичів, були на гірськолижних курортах… І також більшість точно ходили без масок. Тому сталася така ситуація", – додав Федоренко.



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Захворюваність зростає через Омікрон

Лікар зазначив, що цей спалах захворюваності зумовлений штамом Омікрон. Він є значно заразнішим за своїх попередників – Альфа та Дельта.

"Якщо є один хворий на 100 людей, які оточують, то точно 90 з них (або й більше) захворіють. Раніше домінував штам Дельта – він характеризувався меншим ступенем контагіозності й тому менша кількість людей хворіла", – розповів медик.

Федоренко додав, що 26 січня американські вчені повідомили, що їм вдалося ідентифікувати чергову мутацію вірусу Омікрон, заразність якого, ймовірно, становитиме 100%.

"Тобто, якщо є 100 людей і ще один хворий, то захворіють усі 100 осіб. Тому чекати якогось значного полегшення ситуації наразі не варто. Має бути настороженість, стриманість, виваженість і дотримання всіх протиепідемічних заходів", – зауважив лікар.

Федорченко розповів, що вірус постійно змінюється, щоб вижити в навколишньому середовищі. Цим і пояснюється значна кількість мутацій, яка наразі відбувається з коронавірусом.

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Симптоми інфікування Омікроном

Федорченко зазначив, що характерний початок інфікування Омікроном – часте чхання, нежить та закладеність носа. Після цього з'являються біль у вухах та в горлі під час ковтання. Згодом до цього приєднуються нав'язливий, сухий кашель та підвищення температури.

"Крім цього, дуже характерною ознакою є виражена загальна слабкість, болі по всьому тілу. Особливо в плечах, попереку, ногах", – додав медик.

За словами лікаря, наразі в інфекційній лікарні є 230 ліжок для хворих на коронавірус. Понад 50% ліжкомісць – зайняті. Медик наголосив, що усі пацієнти, які наразі під'єднані до апаратів ШВЛ, були нещепленими.



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