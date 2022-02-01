Особенностью нового штамма является то, что он все чаще начал поражать детей. Некоторые из них оказываются на больничной койке.

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Во Львове расширяют ковид-зоны в детских больницах

Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что 1 февраля на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение увеличить количество детских коек для лечения COVID-19.

Теперь их будет 150. Сегодня в городской больнице на Орлика лечатся 96, а в областной еще 102 ребенка. Важно понимать, что места также обустраиваются и для родителей, которые часто должны на протяжении всего лечения находиться со своими детьми,

– отметил мэр.

Кроме этого, по решению школ, 86% учеников 1 – 4 классов уже перевели на дистанционное обучение.

"Знаю, как это сложно. Спасибо всем за сознательные и такие важные решения! Статистика заболеваемости является неутешительной. За вчера имеем +1 832 положительных ПЦР-теста. На этот раз вирус особенно поражает самых маленьких", – отметил Садовый.

Городской глава призвал львовян быть внимательными к себе и своим детям. Чтобы не подвергаться опасности, нужно не пренебрегать карантинными ограничениями, носить маски и избегать скопления людей.



Главные правила профилактики COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Текст сообщения Андрея Садового:

Только что на комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение увеличить количество детских коек для лечения COVID-19. Теперь их будет 150. Сегодня в городской больнице на Орлика лечится 96, а в областной еще 102 ребенка.

Важно понимать, что места также обустраиваются и для родителей, которые часто должны на протяжении всего лечения находиться со своими детьми. По решению школ 86% учащихся 1 – 4 классов уже переведены на дистанционное обучение. Знаю, как это сложно. Спасибо всем за сознательные и такие важные решения!

Статистика заболеваемости является неутешительной. За вчера имеем +1 832 положительных ПЦР-теста. На этот раз вирус особенно поражает самых маленьких. Поэтому просим быть внимательными к себе и своим деткам! Не пренебрегайте карантинными ограничениями, носите маски и обходите скопления людей!