Особливістю нового штаму є те, що він почав частіше вражати дітей. Деякі з них опиняються на лікарняному ліжку.

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У Львові розширюють ковід-зони в дитячих лікарнях

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що 1 лютого на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій ухвалили рішення збільшити кількість дитячих ліжок для лікування COVID-19.

Тепер їх буде 150. Сьогодні у міській лікарні на Орлика лікується 96, а в обласній ще 102 дітей. Важливо розуміти, що місця також облаштовуються і для батьків, які часто мають упродовж всього лікування перебувати зі своїми дітьми,

– зазначив мер.

Окрім цього, за рішенням шкіл, 86% учнів 1 – 4 класів вже перевели на дистанційне навчання.

"Знаю, як це складно. Дякую усім за свідомі і такі важливі рішення! Статистика захворюваності є невтішною. За вчора маємо +1832 позитивних ПЛР-тести. Цього разу вірус особливо вражає найменших", – зауважив Садовий.

Міський голова закликав львів'ян бути уважними до себе та своїх дітей. Щоб не наражатися на небезпеку, потрібно не нехтувати карантинними обмеженнями, носити маски та оминати скупчення людей.

Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Текст допису Андрія Садового:

Щойно на комісії з надзвичайних ситуацій ухвалили рішення збільшити кількість дитячих ліжок для лікування COVID-19. Тепер їх буде 150. Сьогодні у міській лікарні на Орлика лікується 96, а в обласній ще 102 дітей.

Важливо розуміти, що місця також облаштовуються і для батьків, які часто мають упродовж всього лікування перебувати зі своїми дітьми. За рішенням шкіл 86% учнів 1 – 4 класів вже переведено на дистанційне навчання. Знаю, як це складно. Дякую усім за свідомі й такі важливі рішення!

Статистика захворюваності є невтішною. За вчора маємо +1832 позитивних ПЛР-тести. Цього разу вірус особливо вражає найменших. Тому просимо бути уважними до себе та своїх діток! Не нехтуйте карантинними обмеженнями, носіть маски та оминайте скупчення людей!