Во Львове состоится большой бесплатный концерт "Океана Эльзы"

В этом году Львовскому национальному университету имени Ивана Франко исполняется 360 лет. По этому случаю группа "Океан Эльзы" даст большой бесплатный концерт с необычайным световым шоу.

Фронтмен группы Святослав Вакарчук учился во Львовском университете. Инициативу организовать концерт поддержали многие выпускники вуза.

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Во Львове состоится большой концерт "Океана Эльзы"

Львовский национальный университет имени Ивана Франко в этом году празднует юбилей - 360 лет. По этому случаю в городе состоится большой концерт группы "Океан Эльзы".

В честь юбилея я и мои друзья, тоже выпускники университета, решили сделать нашей Alma Mater подарок. 18 сентября прямо на площади перед главным корпусом состоится большой, открытый, бесплатный концерт группы "Океан Ельзы",

– рассказал Вакарчук.

Здание университета станет частью сцены – на него спроектируют специальную световую программу от литовского гуру концертных инсталляций Арвидаса Буинаускаса.

Концерт начнется на площади перед университетом в субботу, 18 сентября, в 20:00. Вход – свободный.

Смотрите видеозапись на концерт "Океана Эльзы" во Львове:

Создание концерта поддержали многие выпускники университета

Создание группы "Океан Эльзы" тесно связано университетом. Поэтому Вакарчук предложил коллегам организовать бесплатный концерт по случаю юбилея вуза. Все с удовольствием согласились. Выступление группы будет сопровождать световое шоу мирового уровня.

"Таким красивым и сияющим Львовский университет мы с вами, пожалуй, еще не видели никогда", – отметил Вакарчук.

Однако, чтобы реализовать замысел, нужно было привлечь серьезные материальные и организационные ресурсы. Поэтому Вакарчук встретился с успешными бизнесменами, в основном выпускниками Львовского университета: IT-специалистами, рестораторами, владельцами агробизнеса и промышленных компаний.

"Я рассказал идею, предложил присоединиться, поддержать. Все, без исключения, согласились", – добавил певец.

Впоследствии имена всех, кто присоединился к поддержке концерта "Океана Эльзы", обнародуют. Также лидер группы поблагодарил руководство университета и лично ректора Владимира Мельника за поддержку этой идеи.

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