Во Львове таксист неизвестно куда повез ребенка: люди едва не устроили самосуд

Странная ситуация сложилась во Львове 11 августа. Таксист приехал на заказ, ехать с ним должна была 11-летняя девочка. Но вместо того, чтобы везти ее по назначению, мужчина поехал совсем не туда.

Испуганный ребенок выпрыгнул из автомобиля на ходу. Об инциденте в соцсетях рассказала мать девочки.

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"Я не слышал"

Об инциденте, который произошел во Львове 11 августа, в фейсбуке рассказала мать девочки, попавшей в беду.

Женщина отправила дочь в отделение "Новой почты" на такси Bolt. Маршрут, а иначе и не могло быть, определен – с улицы Широкой на улицу Низинную, и обратно на Широкую. Все – в пределах Зализнычного района Львова и сравнительно рядом.

Однако по дороге девочка в машине увидела, что такси свернуло совершенно в другую сторону – во Франковский район города. Мгновенно сообразив, ребенок написал об этом маме. Женщина сразу позвонила дочери и попросила дать мобильный таксисту.

– во Франковский район города. Мгновенно сообразив, ребенок написал об этом маме. Женщина сразу позвонила дочери и попросила дать мобильный таксисту. Но нет – водитель отвернулся и не стал разговаривать с женщиной. Более того – он игнорировал навигатор, который четко ему показывал, куда следует ехать по условиям заказа.

На Левандовском мосту машина остановилась перед светофором – и девочка просто выпрыгнула из нее. К счастью, ребенок не пострадал.

В фейсбуке мать девочки опубликовала скриншот движения такси и данные водителя. Небезразличные львовяне разыскали таксиста и провели с ним разговор. Его видеозапись смотрите ниже.

Там водитель утверждает, что "не слышал" замечаний и просьб ехать по маршруту. А еще и не видел навигатора, и вообще, чудеса да и только, ребенок сам почему-то приказал ему ехать "на Научную".

Разговор с таксистом, который повез девочку не по маршруту: смотрите видео

Пока что неизвестно, заинтересовались ли инцидентом правоохранители, и комментировали ли его в компании Bolt.

К слову, в июне В Киеве таксист Bolt напал на клиентку с ребенком: забрызгал газовым баллоном