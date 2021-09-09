Во Львове увеличили количество трамваев и троллейбусов

Во Львове из-за начала учебного года вырос пассажиропоток. Поэтому в ЛКП "Львовэлектротранс" обновили расписания движения и выпуск подвижного состава на всех трамвайных и троллейбусных маршрутах.

Всего в городе сейчас курсируют 60 троллейбусов. Трамваев несколько больше – 75.

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Во Львове стало больше трамваев и троллейбусов

Исполняющий обязанности директора ЛКП "Львовэлектротранс" Владимир Кузнецов рассказал, что увеличение выпуска трамваев и троллейбусов инициировали для улучшения обслуживания пассажиров и комфортного проезда в целом.

С начала сентября на троллейбусных маршрутах курсируют 60 единиц, а на трамвайных – 75 единиц. Также передислоцируем все трамвайные вагоны из трамвайного депо на Городоцкой в реконструированное депо на улице Промысловой,

– отметил чиновник.

Таким образом, с 12 сентября трамваи будут выезжать на маршруты из депо на улице Промысловой.

Как теперь курсируют трамваи и троллейбусы

Согласно данным службы логистики и организации движения Львовэлектротранса, во Львове увеличили количество вагонов на трамвайных маршрутах №1, 2, 3, 4, 6, 8, 9:

маршрут № 1 – 7 единиц (интервал 10 – 11 минут);

маршрут № 2 – 12 единиц (интервал 5 – 6 минут);

маршрут № 3 – 12 единиц (интервал 4 – 5 минут);

маршрут № 4 – 11 единиц (интервал 9 – 10 минут);

маршрут № 6 – 10 единиц (интервал 7 минут);

маршрут № 8 – 15 единиц (интервал 4 минуты);

маршрут № 9 – 8 единиц (интервал 10 минут).

На троллейбусных маршрутах № 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 также увеличили количество машин:

маршрут № 22 – 20 единиц (интервал 6 – 7 минут);

маршрут № 23 – 6 единиц (интервал 14 минут);

маршрут № 24 – 7 единиц (интервал 10 минут);

маршрут № 25 – 7 единиц (интервал 8 минут);

маршрут № 31 – 2 единиц (интервал 40 минут);

маршрут № 32 – 6 единиц (интервал 10 минут);

маршрут № 33 – 12 единиц (интервал 4 – 5 минут).