Во Львове ужесточают карантин, но рассматривают вариант возвращения учеников в школы
Источник:фейсбук Андрея Москаленко
Во Львове решили ввести ограничения для входа в административные здания. Несмотря на это, планируют рассмотреть возвращение к очному обучению учеников начальных классов.
Соответствующее решение приняли на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС. Об этом 6 ноября сообщил заместитель городского головы Андрей Москаленко.
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Во Львове ужесточают карантин
Москаленко пояснил, что с 8 ноября будут действовать отдельные правила доступа к административным зданиям Львовского городского совета (речь идет о ратуше, районных администрациях и управлении). Именно поэтому в течение 8 – 14 ноября руководители подразделений должны:
- рассказать о новых правилах работникам;
- обеспечить систему контроля.
С 15 ноября допуск для административных зданий будет лишь при условии наличия сертификата о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19, или справки о перенесении коронавируса,
– заявил Москаленко.
Заместитель мэра Львова также рассказал, что из-за нарушений не будут работать:
- развлекательный центр "Планета грез", что на улице Газовой, 30-а;
- бар "Flashback Lounge Bar", что на улице Валовой, 5;
Предупреждения получили:
- магазин "Продукты" на улице Венской, 3;
- парикмахерская "VS Studio" на улице Кульпарковской, 230а;
- пивной бар "BEER ROOM", что на улице Вагилевича, 2.
Могут разрешить очное обучение ученикам начальных классов
На заседании поручили Управлению образования и Управлению здравоохранения:
- провести мониторинг динамики распространения COVID-19;
- 10 ноября на заседание комиссии ТЭБ и ЧС предложить решение по возможности возобновления очного обучения для учащихся начальных классов школы (1 – 4 классы) при условии уменьшения заболеваемости.
Коротко о карантине во Львове
- С 30 октября Львов находится в красной зоне. Такое решение приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС на заседании 28 октября.
- С 1 ноября всех школьников города, включая начальную школу, перевели на дистанционное обучение.
- 2 ноября мэр города Андрей Садовый рассказал, что учебные заведения должны быть готовыми к возобновлению очного обучения. Во всех школах коллективам нужно быть 100% вакцинированными.
- 5 ноября комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о работе заведении общественного питания. Кафе и рестораны могут работать с 6:00 до 23:00, после возможна только работа на вынос.
- Также после 23:00 в заведениях общественного питания категорически запретили продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки.