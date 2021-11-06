Во Львове ужесточают карантин, но рассматривают вариант возвращения учеников в школы

Во Львове решили ввести ограничения для входа в административные здания. Несмотря на это, планируют рассмотреть возвращение к очному обучению учеников начальных классов.

Соответствующее решение приняли на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС. Об этом 6 ноября сообщил заместитель городского головы Андрей Москаленко.

К теме Львов ввел дополнительные ограничения для работы кафе и ресторанов: какие именно

Во Львове ужесточают карантин

Москаленко пояснил, что с 8 ноября будут действовать отдельные правила доступа к административным зданиям Львовского городского совета (речь идет о ратуше, районных администрациях и управлении). Именно поэтому в течение 8 – 14 ноября руководители подразделений должны:

рассказать о новых правилах работникам;

обеспечить систему контроля.

С 15 ноября допуск для административных зданий будет лишь при условии наличия сертификата о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19, или справки о перенесении коронавируса,

– заявил Москаленко.

Заместитель мэра Львова также рассказал, что из-за нарушений не будут работать:

развлекательный центр "Планета грез", что на улице Газовой, 30-а;

бар "Flashback Lounge Bar", что на улице Валовой, 5;

Предупреждения получили:

магазин "Продукты" на улице Венской, 3;

парикмахерская "VS Studio" на улице Кульпарковской, 230а;

пивной бар "BEER ROOM", что на улице Вагилевича, 2.

Могут разрешить очное обучение ученикам начальных классов

На заседании поручили Управлению образования и Управлению здравоохранения:

провести мониторинг динамики распространения COVID-19;

10 ноября на заседание комиссии ТЭБ и ЧС предложить решение по возможности возобновления очного обучения для учащихся начальных классов школы (1 – 4 классы) при условии уменьшения заболеваемости.

Коротко о карантине во Львове