Из-за войны России против Украины на Львовщине вводят комендантский час. Она будет действовать с 22:00 до 7:00.

Тем, кто работает на объектах критической инфраструктуры, будут выдавать пропуска для возможности передвижения ночью. Об этом заявил во время брифинга глава Львовской ОГА Максим Козицкий, сообщает 24 канал.

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За пропусками жители области могут обращаться в районные администрации или в ОГА. Остальным гражданам выходить на улицу в период с 22:00 до 7:00.

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