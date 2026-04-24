В сети писали, что во Львове неподалеку от Сихова загорелся трамвай: что говорят в ГСЧС

Во Львове 24 апреля недалеко от Сыхова произошел инцидент. Предварительно, загорелся пассажирский трамвай.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

К теме Во Львове авто ТЦК наехало на женщину: как ситуацию прокомментировали военные и полицейские

Что известно о пожаре с трамваем во Львове?

О возгорании трамвая паблики сообщили после 15:00. По предварительным данным, инцидент произошел на проспекте Красной Калины.

Во Львове загорелся трамвай: смотрите видео

На месте видели много черного дыма. Также в сети предупреждали о задержании в движении других трамваев на линии.

В ГСЧС Львовской области в комментарии 24 Каналу сообщили, что не получали информацию о возгорании трамвая вблизи Сихова. Вероятно, спасателей на место происшествия не вызывали.

Где еще в Украине были пожары в последнее время?