Во Львове женщина выпала с 15 этажа: фото и видео с места трагедии

В Сыховском районе Львова 28 ноября трагически погибла 45-летняя женщина. Она выпала с балкона общего пользования на 15 этаже.

Львовянка жила в соседнем доме. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ужасного инцидента.

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Женщина выпала с балкона на 15 этаже

Трагический случай произошел 28 ноября на улице Чукарина, возле Храма Введения Пресвятой Богородицы. Женщина выпала с балкона общего пользования на 15 этаже. Известно, что погибшая не проживала в этом доме, однако часто сюда наведывалась.

В результате падения пострадавшая ударилась о бетонную крышу над подъездом. Из-за этого ей оторвало голову. Ее нашли в нескольких десятках метров от места происшествия. Тело погибшей упало на припаркованную машину Honda.

Смотрите фото с места происшествия / Фото "Варта 1"

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Полиция проводит расследование

Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская рассказала, что львовянка выпала с 15 этажа примерно в 15:45. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, патрульные и сотрудники других подразделений полиции.

Была установлена личность погибшей. Ею оказалась 45-летняя львовянка, которая жила неподалеку. Также правоохранители установили, что женщина выпала с балкона 15 этажа лестничной клетки. От полученных травм она погибла на месте происшествия,

– добавила Добровольская.

Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Сейчас они проводят расследование.

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