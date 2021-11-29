У Львові жінка випала з 15 поверху: фото та відео з місця трагедії

У Сихівському районі Львова 28 листопада трагічно загинула 45-річна жінка. Вона випала з балкона загального користування на 15 поверсі.

Львів'янка жила у сусідньому будинку. Наразі правоохоронці встановлюють обставини жахливого інциденту.

До теми Хворий на COVID-19 львів'янин вистрибнув з вікна лікарні на Волині

Жінка випала з балкона на 15 поверсі

Трагічний випадок трапився 28 листопада на вулиці Чукаріна, біля Храму Введення Пресвятої Богородиці. Жінка випала з балкона загального користування на 15 поверсі. Відомо, що загибла не проживала у цьому будинку, однак часто сюди навідувалася.

Унаслідок падіння постраждала вдарилася в бетонний дах над під'їздом. Через це їй відірвало голову. Її знайшли за кілька десятків метрів від місця події. Тіло загиблої впало на припарковану автівку Honda.

Дивіться фото з місця події / Фото "Варта 1"

Зауважте На Львівщині з вікна 4 поверху випала 63-річна жінка

Поліція проводить розслідування

Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що львів'янка випала з 15 поверху приблизно о 15:45. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, патрульні та співробітники інших підрозділів поліції.

Було встановлено особу загиблої. Нею виявилася 45-річна львів'янка, яка мешкала неподалік. Також правоохоронці встановили, що жінка випала з балкона 15 поверху сходової клітки. Від отриманих вона загинула на місці події,

– додала Добровольська.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство з приміткою "самогубство". Наразі вони проводять розслідування.

Львів'янка випала з 15 поверху: відео