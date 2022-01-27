Во Львове значительно ухудшится погода: синоптики объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, 28 января во Львове будут безумные порывы ветра и гололедица. Поэтому в городе объявили штормовое предупреждение.

Львовян призывают учитывать прогноз погоды. В случае возникновения любых непредвиденных ситуаций нужно звонить на горячую линию города по короткому номеру 1580.

К теме "Давно такого не было": в горах на Буковине зафиксировали -33 градуса

Во Львове объявили штормовое предупреждение

Синоптики рассказали, что 28 января во Львове будут порывы западного ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Также ожидают метели и налипание мокрого снега. Дороги покроет гололедица.

Такая же погода будет и по всей территории области. Из-за снегопадов и метели в горных районах Львовской области ожидают снеголавинную опасность "оранжевого" уровня.

Горожан призвали быть осторожными. Во время непогоды не стоит ходить под раскидистыми деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач и антеннами, ведь порывы ветра могут их повредить.

Всех водителей просят выбирать умеренную скорость, включать фары и соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями. В свою очередь пешеходам стоит надевать обувь с нескользкими подошвами и переходить дорогу только в предназначенных для этого местах.



Во Львове будут порывы штормового ветра / Фото ЛОГА

Интересно В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

Прогноз погоды на 28 января

Во Львовском Гидрометцентре рассказали, что 28 января погоду в области будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над странами Балтики. Во Львовской области будет облачно с прояснениями.

Временами будут идти снег и мокрый снег. Местами осадки будут значительными. На дорогах – гололедица. Уровень опасности – "желтый".

Ветер – западный, 9-14 метров в секунду. Днем ожидают порывы штормового ветра и метели. Температура в течение суток будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.



Прогноз погоды на 28 января / данные Укргидрометцентра

Полезно – что делать, когда авто застряло в снегу: смотрите видео