Львовянин победил на мировом турнире богатырей в США

В США состоялся один из ведущих турниров для стронгменов – официальные Мировые Игры Богатырей. 26-летний львовянин Павел Кордияка получил титул чемпиона в абсолютной весовой категории.

В соревнованиях приняли участие 38 атлетов из 24 стран мира. На турнире определяли сильнейшего стронгмена планеты.

Интересно Львовская школа дизайна получила премию от ЮНИСЕФ

Львовянин победил на мировых Играх богатырей

На Мировых Играх Богатырей в США развернулась настоящая борьба в 6 турнирах. Атлеты поднимали тяжелые бревна, переносили на плечах автомобили, выполняли становую тягу и закладывали огромные бетонные шары на разную высоту. Львовский 26-летний спортсмен Павел Кордияка сразу закрепился в первой тройке богатырей, показывая стабильно высокие результаты.

Минутку интриги создал форс-мажор на становой тяге. В эстафете со штангами львовянин прекратил выступление на весе в 360 килограммов. Однако в следующем упражнении он с легкостью вновь занял первое место.

В финале атлетов ждали 6 мешков весом от 20 до 28 килограммов. Их нужно было как можно быстрее перебрасывать через высоту 4,6 метра. Завершающая эстафета – 6 бетонных шаров, самый легкий из которых весил 138 килограммов, а самый тяжелый – 192.

Приехал на соревнования и мне сразу попал на глаза большой яркий кубок, который сверкал на столе организаторов. Наверное, это и стало ключевым моментом, в который я осознал, что для победы должен приложить максимум усилий и привезти его домой во Львов,

– рассказал Кордияка,

Львовянин уже имеет титулы чемпиона Украины, сильнейшего человека Украины 2020 года и мастера спорта.



Павел Кордияка получил титул турнира богатырей в США / Фото ЛГС