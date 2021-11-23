Львовщина на этой неделе может выйти из красной зоны, – главный медик области
Источник:ЛОГА
В настоящее время Львовщина находится в красной карантинной зоне. Однако ситуация с коронавирусом несколько стабилизировалась, поэтому область скоро может перейти в оранжевую или желтую.
Решение о выходе Львовщины из красной зоны могут принять на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Он состоится до конца этой недели.
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Львовщина может выйти из красной зоны
Руководитель департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис рассказал, что, согласно данным Минздрава, у Львовщины есть все шансы на этой неделе выйти из красной зоны карантинных ограничений. Однако следует дождаться решения Государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, медики призывают жителей области не терять бдительность.
Все-таки уменьшение уровня заболеваемости идет достаточно медленно и при пренебрежении карантинными ограничениями, мы получим определенные риски нового роста заболеваемости,
– отметил Чемерис.
Опасность нового роста заболеваемости COVID-19 связана не только с осенне-зимним периодом, но и с возобновлением работы образовательных учреждений.
"С этой недели вернулись к обучению ученики старших классов, возобновили работу учебных заведений. Соответственно мобильность населения выросла, риски инфицирования становятся больше", – добавил главный медик области.
Жителей Львовщины призывают продолжать соблюдать карантинные ограничения – носить маски и не пренебрегать социальной дистанцией и гигиеной рук.
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Вакцинация – единственный метод избежать инфицирования
По состоянию на 23 ноября в стационарах больниц Львовской области находятся 2759 пациентов с COVID-19. Загруженность кроватной сети составляет 53,41%.
"Несмотря на то, что в процентном значении загруженность кроватей уменьшается, в дальнейшем загруженными остаются реанимационные отделения. Так, по состоянию на утро в реанимации находится 222 пациента, из них на аппаратах ИВЛ – 84", – добавил Чемерис.
Медики напоминают, что соблюдение карантинных правил и вакцинация являются единственными методами борьбы с пандемией коронавируса.
"Хотя вакцинация не защищает от повторного инфицирования, но сегодня – это единственный активный метод профилактики тяжелого течения заболевания COVID-19", – отметила эксперт департамента по иммунологии Кристина Лищук-Якимович.
Она также напомнила, что в области от коронавируса активно вакцинируют детей от 12 лет. Прививку проводят препаратом Pfizer и с согласия родителей. Для иммунизации ребенок должен иметь все рутинные прививки.
В общей сложности на Львовщине уже провели более 1,48 миллиона прививок от COVID-19, из которых почти 623 тысячи – второй дозой:
- препаратом Covieshield – 38403;
- AstraZeneca – 171 704;
- Coronavac – 409 721;
- Pfizer – 706 057;
- Moderna – 156 503.
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