На Львовщине 38-летний мужчина жестоко убил собственную мать

Правоохранители 9 октября задержали 38-летнего мужчину. По информации следствия, он избил и задушил собственную мать.

Злоумышленнику грозит тюрьма. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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Мужчина убил собственную мать

Правоохранителям 9 октября поступило сообщение о том, что в поселке Краковец в доме нашли тело 61-летней женщины без признаков жизни. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, патрульные и сотрудники других служб полиции.

На теле погибшей полицейские увидели многочисленные следы побоев. Медики установили, что причиной смерти женщины стала механическая асфиксия – ее задушили.

Правоохранители выяснили, что к убийству причастен 38-летний сын погибшей. Вечером 7 октября он во время конфликта жестоко избил собственную мать, а затем задушил ее.



Мужчина жестоко убил мать во время ссоры / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители задержали мужчину

Полицейские задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 15 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.