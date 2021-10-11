На Львівщині 38-річний чоловік жорстоко вбив власну матір

Правоохоронці 9 жовтня затримали 38-річного чоловіка. За інформацією слідства, він побив та задушив власну матір.

Зловмиснику загрожує в'язниця. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

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Чоловік вбив власну матір

Правоохоронцям 9 жовтня надійшло повідомлення про те, що в селищі Краківець у будинку знайшли тіло 61-річної жінки без ознак життя. На місці події працювали слідчо-оперативна група, патрульні та співробітники інших служб поліції.

На тілі загиблої поліцейські побачили численні сліди побоїв. Медики встановили, що причиною смерті жінки стала механічна асфіксія – її задушили.

Правоохоронці з'ясували, що до вбивства причетний 38-річний син загиблої. Ввечері 7 жовтня він під час конфлікту жорстоко побив власну матір, а потім задушив її.



Чоловік жорстоко вбив матір під час сварки / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці затримали чоловіка

Поліцейські затримали зловмисника та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини події.