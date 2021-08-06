На Львовщине чиновник избил женщину с маленьким ребенком на руках: видео

Недавно в сети появилось видео, на котором видно, как заместитель главы Общественного совета Дрогобычской РГА Анатолий Сеник бьет женщину с ребенком на руках. Пострадавшей оказалась его бывшая сожительница.

Видео опубликовали 3 августа в одном из городских фейсбук-сообществ "Дрогобич і Дрогобиччина". Однако в полиции рассказали, что этот инцидент случился значительно раньше.

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Дрогобычский чиновник избил бывшую сожительницу

Сообщение, в котором обнародовали видео избиения женщины, уже исчезло со страницы сообщества. На ролике с камер видеонаблюдения было видно, как заместитель главы Общественного совета при Дрогобычской райгосадминистрации Анатолий Сеник бьет свою бывшую сожительницу. Женщина держала на руках маленькую девочку. Пострадавшая ответила чиновнику ударом в лицо. Вместо этого он ударил ее еще раз и за шею отвел дальше от камер.

На видео вы можете лицезреть технику ведения боя с собственной женой, которая держит ребенка на руках. Это Анатолий Сеник, который теперь уже заместитель Общественного совета при Дрогобычской РГА,

– говорилось в подписи к видео.

У 22-летней пострадавшей с Сеником есть общая дочь.

Смотрите видео, как Сеник избил бывшую сожительницу:

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Светлана Добровольская рассказала, что инцидент на видео, случился значительно раньше, чем его обнародовали в соцсети.

"Полиции известно об этом факте. На Анатолия Сеника было открыто уголовное производство по статье 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение", – отметила пресс-секретарь.

Правоохранители уже завершили проводить досудебное расследование и направили дело в суд.

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Чиновник признал свою вину

В комментариях под удаленной заметкой Сеник признал свою вину. Он извинился перед женщиной. Однако мужчина опубликовал еще одно видео, в котором видно, как он бьет и унижает бывшую сожительницу. Муж обвинял ее в том, что она якобы была пьяная.

"А мне к ребенку не дают приходить. Ты лгунья. Ты не даешь мне к ребенку прийти, трубку не поднимаешь", – говорил Сеник.

Несмотря на обвинения, у полиции нет документов на женщину о зафиксированном у нее состоянии опьянения или фактов о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Я не пьяная, я замученная. Ты мне всю жизнь испортил,

– говорит на видео бывшая сожительница Сеника.

Ее мать рассказала, что дочь ведет здоровый образ жизни, профессионально занимается спортом и имеет много медалей. Женщина отметила, что Сеник неоднократно избивал девушку.

"Он избил ее беременную так, что она чуть не потеряла дитя. Я была вынуждена забрать ее из Дрогобыча. А ходули, которые были куплены мной, он разломал", – добавила женщина.

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Сеник обвиняет женщину в пьянстве

Сеник обвиняет свою бывшую сожительницу в том, что она не дает ему видеться с маленькой дочкой. Он не видел ребенка почти 4 месяца и уже думал, что никогда с ним не встретится.

"Я могу много рассказывать про то, как добивался отцовства через суд, о ее неоднократных пьянках при том, что она кормит ребенка грудью, о том, как ее отец вместе с братом угрожали и совершали нападения на меня, когда я приходил навещать свою дочь", – рассказал чиновник.

По словам Сеника, ему не дают быть отцом родного ребенка и всячески манипулируют им.

"Олеся получает удовольствие от того, что делает мне больно не давая мне участвовать в воспитании нашего ребенка и даже не хочет ни о чем договариваться, думает только о себе", – отметил мужчина.

Он добавил, что видео, которому предоставили такой резонанс, не следует комментировать, не имея "никакого представления, как оно на самом деле".

"Не судите да не судимы будете! А эти подонки, которые залили это видео в сеть вскоре будут наказаны!", – подытожил Сеник.

Комментарии чиновника под удаленным сообщением с видео / скриншоты "Діло"

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Как отреагировали в Дрогобычской РГА

Глава Дрогобычской райгосадминистрации Степан Кулиняк рассказал, что он близко не знаком с Сеником. Кроме этого, чиновник не имеет непосредственного влияния на Общественный совет РГА.

Главу и заместителей они выбирали между собой, без моего участия. Это отдельная общественная структура, членами которой являются общественные активисты. Фактически он не имеет отношения к райгосадминистрации,

– отметил Кулиняк.

По словам чиновника, поступок Сеника был недостойным. Однако он пока не изучал вопрос, имеет ли РГА влияние на общественный совет в таких случаях.

Бывший глава Общественного совета Зорян Ацедонский отметил, что глава совета не может влиять на такие случаи.

"На правах консультанта, эксперта по вопросам деятельности общественных советов (этим вопросом занимаюсь с 2007 года) могу сказать, что в данном случае должно быть собрано главами ГР района и города заседание, где будет дана соответственная морально-этическая оценка", – отметил Ацедонский.

По его словам, правовую квалификацию могут определить только правоохранители.