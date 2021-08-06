На Львівщині чиновник побив жінку з маленькою дитиною на руках: відео

Нещодавно у мережі з'явилось відео, на якому видно, як заступник голови Громадської ради Дрогобицької РДА Анатолій Сеник б'є жінку з дитиною на руках. Постраждалою виявилась його колишня співмешканка.

Відео опублікували 3 серпня в одній із міських фейсбук-спільнот "Дрогобич і Дрогобиччина". Однак у поліції розповіли, що цей інцидент трапився значно давніше.

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Дрогобицький чиновник побив колишню співмешканку

Допис, у якому оприлюднили відео побиття жінки, вже зник зі сторінки спільноти. На ролику з камер відеоспостереження було видно, як заступник голови Громадської ради при Дрогобицькій райдержадміністрації Анатолій Сеник б'є свою колишню співмешканку. Жінка тримала на руках маленьку дівчинку. Постраждала відповіла чиновнику ударом в обличчя. Натомість він вдарив її ще раз та за шию відвів далі від камер.

На відео ви можете споглядати техніку ведення бою з власною дружиною, яка тримає дитину на руках. Це Анатолій Сеник, який тепер уже є заступником громадської ради при Дрогобицькій РДА,

– мовилось у підписі до відео.

22-річна постраждала має із Сеником спільну доньку.

Дивіться відео, як Сеник побив колишню співмешканку:

Речниця Головного управління Нацполіції Світлана Добровольська розповіла, що інцидент на відео, трапився значно давніше, ніж його оприлюднили у соцмережі.

"Поліції відомо про цей факт. На Анатолія Сеника було відкрито кримінальне провадження за статтею 125 ККУ "Умисне легке тілесне ушкодження", – зазначила речниця.

Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування і скерували справу до суду.

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Чиновник визнав свою провину

У коментарях під видаленим дописом Сеник визнав свою провину та вибачився. Однак чоловік опублікував ще одне відео, у якому видно, як він б'є та принижує колишню співмешканку. Чоловік звинувачував її у тому, що вона буцімто була п'яною.

"А мені до дитини не дають приходити. Ти є брехуха. Ти не даєш мені до дитини прийти, трубку не підіймаєш", – говорив Сеник.

Попри звинувачення, у поліції немає документів на жінку про зафіксований у неї стан сп'яніння чи фактів про неналежне виконання батьківських обов'язків.

Я не п’яна, я замучена. Ти мені все життя зіпсував,

– каже на відео колишня співмешканка Сеника.

Її матір розповіла, що донька веде здоровий спосіб життя, професійно займається спортом та має багато медалей. Жінка зазначила, що Сеник неодноразово бив дівчину.

"Він побив її вагітну так, що вона мало не втратила дитя. Я була змушена забрати її із Дрогобича. А ходулі, які були куплені мною, він розламав", – додала жінка.

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Сеник звинувачує жінку в пияцтві

Сеник звинувачує свою колишню співмешканку у тому, що вона не дає йому бачитись із маленькою донькою. Він не бачив дитини майже 4 місяці й вже думав, що ніколи з нею не зустрінеться.

"Я можу багато розповідати про то, як добивався батьківства через суд, про неодноразові її пиятики при тому, що вона годує дитину грудьми, про те, як її батько разом з братом погрожували та здійснювали напади на мене, коли я приходив провідувати свою донечку", – розповів чиновник.

За словами Сеника, йому не дають бути батьком рідної дитини й всіляко маніпулюють ним.

"Олеся отримує задоволення від того, що робить мені боляче не даючи мені брати участь у вихованні нашої дитини й навіть не хоче ні про що домовлятись, думає тільки про себе", – зазначив чоловік.

Він додав, що відео, якому надали такого резонансу, не слід коментувати, не маючи "жодного уявлення, як воно є на справді".

"Не судіть та не судимі будете! А ці покидьки, які залили це відео в мережу незабаром будуть наказані!", – підсумував Сеник.

Коментарі чиновника під видаленим дописом з відео / Скриншоти "Діло"

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Як відреагували у Дрогобицькій РДА

Голова Дрогобицької райдержадміністрації Степан Кулиняк розповів, що він близько не знайомий із Сеником. Окрім цього, посадовець не має безпосереднього впливу на Громадську раду РДА.

Голову та заступників вони обирали між собою, без моєї участі. Це окрема громадська структура, членами якої є громадські активісти. Фактично він не має відношення до райдержадміністрації,

– зазначив Кулиняк.

За словами посадовця, вчинок Сеника був негідним. Однак він поки не вивчав питання, чи має РДА вплив на громадську раду в таких випадках.

Колишній голова Громадської ради Зорян Ацедонський зазначив, що голова ради не може впливати на такі випадки.

"На правах консультанта, експерта з питань діяльності громадських рад (цим питанням займаюсь з 2007 року) можу сказати, що по даному випадку має бути зібрано головами ГР району і міста засідання, де буде дано відповідно морально-етичну оцінку", – зазначив Ацедонський.

За його словами, правову кваліфікацію можуть визначити лише правоохоронці.