На Львовщине из окна 4 этажа выпала 63-летняя женщина

15 ноября 2021 , 11:41
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Источник:

ZAXID.NET

В Новояворовске 14 ноября 63-летняя женщина выпала из окна 4 этажа. К сожалению, пострадавшая получила тяжелые травмы и погибла.

Трагический инцидент произошел возле улицы Ивана Франко. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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63-летняя женщина выпала из окна

Утром 14 ноября из окна 4 этажа жилого дома выпала 63-летняя женщина. Она получила тяжелые травмы, в результате которых погибла на месте происшествия.

Правоохранители предварительно установили, что трагический случай произошел примерно в 10:00 в многоэтажке недалеко от улицы Ивана Франко. Погибшая не была местной жительницей.

Она жила в одном из сел Яворовского района, а в Новояворовск приехала в гости. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства происшествия.

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Автор: Ольга Котів