На Львівщині з вікна 4 поверху випала 63-річна жінка

У Новояворівську 14 листопада 63-річна жінка випала з вікна 4 поверху. На жаль, постраждала отримала важкі травми й загинула.

Трагічний інцидент трапився поблизу вулиці Івана Франка. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

До теми У Львові з вікна казарми вистрибнув 18-річний солдат з Харківщини

63-річна жінка випала з вікна

Вранці 14 листопада з вікна 4 поверху житлового будинку випала 63-річна жінка. Вона отримала важкі травми, внаслідок яких загинула на місці події.

Правоохоронці попередньо встановили, що трагічний випадок трапився приблизно о 10:00 у багатоповерхівці неподалік вулиці Івана Франка. Загибла не була місцевою жителькою.

Вона мешкала в одному із сіл Яворівського району, а в Новояворівськ приїхала в гості. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини події.

Зауважте Вистрибнув з вікна казарми у Львові: мама загиблого солдата не вірить в офіційну версію

Коротко про останні подібні випадки в Україні