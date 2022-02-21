На Львовщине мужчина угрожал жене гранатой: видео с места происшествия
Источник:полиция Львовщины
В одном из сел Львовщины 19 февраля задержали 44-летнего мужчину. Он угрожал собственной жене гранатой.
Чтобы задержать злоумышленника, правоохранители организовали спецоперацию. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
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Мужчина угрожал жене гранатой
Примерно в 14:25 в полицию позвонила жительница одного из сел Стрыйского района. Женщина рассказала, что ее 44-летний муж угрожает гранатой. Правоохранители немедленно начали специальную полицейскую операцию.
На место происшествия выехали сотрудники территориального подразделения полиции, взрывотехники, бойцы спецподразделения КОРД и сотрудники других служб полиции Львовщины. После переговоров злоумышленник выбросил гранату в реку.
Смотрите видео, как задерживали мужчину:
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Злоумышленнику грозит тюрьма
Полицейские задержали злоумышленника. Вскоре правоохранители сообщат ему о подозрении, а суд изберет меру пресечения.
Следователи открыли уголовное производство за "хулиганство". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 7 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.
Мужчину задержали во время спецоперации / Фото полиции Львовщины