На Львовщине мужчина угрожал жене гранатой: видео с места происшествия

В одном из сел Львовщины 19 февраля задержали 44-летнего мужчину. Он угрожал собственной жене гранатой.

Чтобы задержать злоумышленника, правоохранители организовали спецоперацию. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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Мужчина угрожал жене гранатой

Примерно в 14:25 в полицию позвонила жительница одного из сел Стрыйского района. Женщина рассказала, что ее 44-летний муж угрожает гранатой. Правоохранители немедленно начали специальную полицейскую операцию.

На место происшествия выехали сотрудники территориального подразделения полиции, взрывотехники, бойцы спецподразделения КОРД и сотрудники других служб полиции Львовщины. После переговоров злоумышленник выбросил гранату в реку.

Смотрите видео, как задерживали мужчину:

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Злоумышленнику грозит тюрьма

Полицейские задержали злоумышленника. Вскоре правоохранители сообщат ему о подозрении, а суд изберет меру пресечения.

Следователи открыли уголовное производство за "хулиганство". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 7 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.



Мужчину задержали во время спецоперации / Фото полиции Львовщины