На Львовщине неадекватный мужчина разгромил больницу и жестоко избил всех пациентов

Неадекватный мужчина 16 ноября совершил разбойное нападение на Комарновскую больницу. Он разгромил первый этаж медучреждения и избил всех пациентов.

По словам очевидцев, нападавший лечился во Львовской областной психиатрической больнице "Заклад". Однако ее закрыли, а больных отпустили.

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Мужчина совершил нападение на больницу

Заместитель председателя Львовского областного совета Юрий Холод рассказал, что Комарновская больница 16 ноября пережила нападение.

Около 8 утра сюда ворвался мужчина, который, по словам местных, проживает в селе Тулиголово, разгромил медучреждение и нанес серьезные телесные повреждения пациентам,

– добавил чиновник.

Правоохранители уже задержали нападавшего. На месте инцидента работают следователи.

"Комарновская больница – единственное учреждение вторичного уровня в общине. По моему мнению, теперь надо вместе объединиться, чтобы восстановить его и сохранить для людей, которые здесь проживают", – подытожил Холод.

По словам местного жителя Игоря Черевичника, мужчина избил всех пациентов медучреждения, среди которых большинство – немощные женщины.

"Комарновская больница под реальной угрозой. 16 ноября 2021 года мужчина совершил разбойное нападение на работников и пациентов Комарнивской больницы. Разгромлен весь первый этаж. Ждем руководство полиции и больницы", – добавил Черевичник.

Смотрите фото с места происшествия / Фото Юрия Холода и Игоря Черевичника

Очевидец отметил, что нападавшим был жителем села Тулиголово Назар Локтик. Он ранее лечился в психиатрической больнице "Заклад". По словам местной жительницы Надежды Лавро, у нападавшего диагностировали шизофрению. Летом он разбил голову своему родственнику. Очевидица Наталья Иваницкая добавила, что Локтик действительно психически болен.

"Такое могло произойти где угодно. Он шел по улице, кричал, как дикий зверь. Подумалось, позвонить в полицию, но он ничего не делал только кричал", – рассказала женщина.

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Правоохранители проводят расследование

В комментарии "Львовскому порталу" пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская подтвердила информацию об этом инциденте. Вызов из больницы поступил правоохранителям примерно в 8:20. Заявитель рассказал, что неизвестный неадекватный мужчина выламывает входную дверь в медучреждения.

"На месте происшествия задержали 30-летнего мужчину, жителя одного из сел района, который был доставлен в специализированное медучреждение. Он повредил двери и разбил 3 фасадные окна больницы", – отметила Добровольская.

По словам пресс-секретаря, обращений в полицию о нападении задержанного пока не поступало.

Смотрите видео из Комарновской больницы: