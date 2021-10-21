На Львовщине – новый рекорд по вакцинации против COVID-19: где сделать прививку

Жители Львовщины 20 октября установили рекорд по вакцинации против коронавируса. За день в области вакцинировались почти 22 тысячи человек.

Всего во Львовской области вакцинировались более 935 тысяч жителей. Больше всего прививок сделали препаратом Pfizer.

Актуально Во Львове от осложнений COVID-19 умерла мать 3 детей: была категорически против вакцинации

Львовщина установила рекорд по вакцинации

Во Львовской области 20 октября прививки против коронавируса сделали более 21,7 тысячи жителей. Это самый большой суточный показатель за все время вакцинальной кампании. Более 14,6 тысячи человек получили первую дозу препарата, а 7088 – вторую.

во Львове прививку сделал 10 831 человек;

во Львовском районе – 2943;

в Яворовском районе – 1066;

в Червоноградском районе – 957;

в Стрыйском районе – 1824;

в Самборском районе – 1310;

в Золочевском районе – 1321;

в Дрогобычском районе – 916;

в других областных и частных учреждениях здравоохранения во Львове – 536.

Во Львовской области 20 октября работали 17 центров вакцинации и 180 пунктов прививки. В целом в области дозу препарата от коронавируса получили более 935,9 тысячи человек (из них более 399,75 тысячи жителей – уже полностью иммунизированы):

вакциной Covieshield привились 38 403 человека;

Astra Zeneca – 125 160;

Coronavac – 232 324;

Pfizer – 389 651;

Moderna – 150 423.

Заметьте Почему вакцинированные украинцы продолжают заражаться коронавирусом

Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

График работы центров вакцинации

В пресс-службе ЛОГА рассказали, что для того, чтобы получить прививку в центре вакцинации необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Записаться можно в приложении Helsi. Кроме этого, можно просто прийти в центр вакцинации и занять живую очередь. Также вакцинируют в пунктах прививок, однако для этого следует предварительно обратить к семейному врачу.

По информации Львовского областного информационно – аналитического центра медицинской статистики, на Львовщине 21 – 24 октября будут работать такие центры вакцинации:

Львов

ТРЦ "Форум Львов", улица Под Дубом, 7Б. С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

ЛКП "Культурно-образовательный центр Довженко", проспект Красной Калины, 81. С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

ТРК "Victoria Gardens", улица Кульпарковская, 226а (второй этаж). С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

ТЦ "Эпицентр", улица Богдана Хмельницкого, 188a. С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac), с 15:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac);

ТЦ "Эпицентр", улица Городоцкая, 302. С 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), с 15:00 до 18:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

Оптовый рынок сельскохозяйственной продукции "Нижний Шувар", улица Хуторовка, 4б, 3 этаж. 22 октября с 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty), 23 октября с 10:00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty);

Стадион "Львов Арена", улица Стрыйская, 199. 20 октября с 10:00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac);

ТРЦ "King Cross Leopolis", село Сокольники, улица Стрыйская, 30. С 10:00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac);

Центральный железнодорожный вокзал, площадь Дворцовая, 1, помещение медпункта. 21 – 24 октября с 10:00 до 18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Броды

Бродовский народный дом, улица Коцюбинского, 7. 23 октября с 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Золочев

Золочевский Дворец культуры имени Белозора, улица Черновола, 1. 23 – 24 октября с 10:00 до 14: 00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac).

Дрогобыч

Дрогобычский районный народный дом, улица 22 января, 28. С 10:00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca);

ТЦ "Эпицентр", улица Наливайко, 5. С 10:00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Трускавец

Отделения первичной медицинской помощи поликлинического отделения КНП "Трускавецкая МЛ", улиця Данилишиных, 62. 20 октября с 9:00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), 22 – 24 октября с 9.00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Стрый

Поликлиническое отделение КНП Стрыйского городского совета "Стрыйская центральная городская больница", улица Шевченко, 57 и помещения на улице Багряного, 4. 21 – 23 октября с 10:00 до 16:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Червоноград

ЦПМСД Червонограда, улиця Івасюка, 8. 21 – 22 октября с 8:30 до 17:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), 23 октября с 9:00 до 13:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Новояворовск

Актовый зал КНП "Новояворовска больница имени Юрия Липы" Новояворовского городского совета, улица Шевченко, 18. 21 – 23 октября с 9:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Жовква

Поликлиника КНП "Жовковская больница", улица Львовская, 17. 21 – 23 октября с 9:00 до 19: 00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), 23 октября с 9: 00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Новый Роздел

Поликлиника КНП "Новороздельская городская больница", улица Винниченко, 37. 21 – 22 октября с 10:00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), 23 октября с 10:00 до 13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Самбор

ЦПМСД Самборского городского совета, улица Чайковского, 12. 21 – 22 октября с 9:00 до 17:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca), 23 – 24 октября с 10:00 до 14:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca).

Яворов