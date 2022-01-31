На Львовщине штормовой ветер сорвал крышу с приюта для пожилых людей

На Львовщине 30 января бушевала непогода. В селе Новоселище штормовой ветер сорвал кровлю частного дома и помещения приюта для пожилых людей.

Синоптики объявили на 30-31 января штормовое предупреждение. По их прогнозам, скорость ветра кое-где достигала 27 метров в секунду.

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Ветер сорвал крышу с дома престарелых

Ненастье 30 января повредило кровлю дома для одиноких нетрудоспособных людей в селе Новоселище Золочевской общины. Штормовой ветер сорвал шифер над столовой на площади 20 квартирных метров.

Сейчас в доме находятся 40 пожилых людей и 6 работников. К счастью, инцидент прошел без пострадавших. Восстанавливать кровлю начали 31 января.

Кроме того, в селе Глинцы Яворивского района ветер сорвал металлическую крышу в частном жилом доме размером 8 на 12 метров. На этот раз тоже обошлось без пострадавших. Дом временно укрыли подручными материалами.