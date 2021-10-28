На Львовщине судья райсуда пожаловалась на SMS-ки от начальника местной полиции

Судья Стрыйского суда Львовской области Виктория Бучковская сообщила, что в ее деятельность вмешивается начальник местного отделения полиции. Правоохранитель прислал Бучковской SMS, где говорилось, что она "странный судья".

Бучковская заявила о вмешательстве в Высший совет правосудия и генпрокурору. О скандале рассказали 27 октября.

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Писал странные SMS

20 октября с 16 часов судья решала ряд ходатайств следственной полиции. Сначала она пересматривала применение меры пресечения в виде домашнего ареста, а затем – 5 ходатайств об обысках. Рассмотрение Виктория Бучковская завершила в 22:33. Во всех ходатайствах судья отказала.

После решения о 23:03 женщина получила на мобильный телефон текстовые сообщения от начальника Стрыйского райотдела полиции. Судья уверена, что это именно его номер и добавила в подтверждение этого какой-то документ.

"У Вас странное видение правосудия"

В сообщениях говорилось о том, что "судья – странная" и "имеет странное видение правосудия".

Благодарю вас за согласование распечаток, мониторингов. У Вас странное видение правосудия. Спасибо. Сотрудничество закончилось, не начавшись. Вы странный судья. Хорошего Вам вечера(((,

– писал полицейский.

Бучковская ответила, что будет заявлять о вмешательстве в ее профессиональную деятельность в соответствующие органы. Начальник полиции вроде бы отписал ей, что судья может хоть уже сообщать. Также он добавил: "Желаю успехов. Жаль Вас".

Судья считает, что это давление на нее с целью принятия определенных решений. Впоследствии правосудие назначит проверку и в ближайшее время ситуацию разрешат.